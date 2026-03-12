Piyasalarda gram altın fırtınası: Tonguç Erbaş’tan yatırımcıya stratejik yol haritası

Yıl başından bu yana yatırım araçlarının 1 milyon TL bazlı performansını değerlendiren Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, katıldığı yayında çarpıcı veriler ortaya koydu.

Kazanç tablosunda altın lider

Yapılan hesaplamalara göre, 2 Ocak'tan itibaren yatırımcısına en çok kazandıran varlık 229 bin TL net getiriyle gram altın olurken, gümüş 210 bin TL, petrol ETF'leri 150 bin TL ve borsa endeksi 110 bin TL kazanç sağladı. Buna karşın vadeli mevduat 66 bin TL, dolar 23 bin TL sınırlı bir getiri sunarken, Euro yatırımcısına 31 bin TL kaybettirdi.

Yatırımcılar için dengeli portföy önerisi

Ekonomik programın devam etme ihtimalini %90 olarak gördüğünü ifade eden Erbaş, bu süreçte faizlerin yüksek kalmaya devam edeceğini öngördü. Mevcut durumu bir at yarışına benzeten Erbaş, mevduatı "her zaman ilk beşe giren ancak asla şampiyon olamayan" rutin bir ürün olarak tanımladı ve bu aracın parayı park etmek için güvenli bir liman olduğunu belirtti. Döviz tarafının enflasyona karşı getiri sağlamada hala rasyonel bir seçenek olmadığını savunan Erbaş, yatırımcıların portföylerinin %70-80’ini borsa, altın ve mevduat üçlüsünde tutması gerektiğini vurguladı.

Küresel kredi piyasalarında risk uyarısı

Küresel ölçekte özel kredi piyasalarında yaşanan doygunluğa karşı ciddi uyarılarda bulunan Erbaş, 3 trilyon dolara ulaşan bu sistemin bir noktada tıkanabileceğini ve bunun küresel bir türbülans tetikleyebileceğini dile getirdi. Bu tür bir kredi sıkışıklığı yaşanması durumunda yerli yatırımcı için en güçlü savunma aracının altın olduğunu belirten Erbaş, gram altının hem kur hem de ons hareketleriyle yatırımcıyı koruyan bir "kalkan" görevi gördüğünü ifade etti. Borsada ise uzun vadeli potansiyelin sürdüğünü ancak finansal tablolara dayalı seçiciliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ekledi.

Teknoloji döngüsünde yavaşlama beklentisi

Teknoloji ve yapay zeka devlerinin sürüklediği piyasa döngüsünün yaklaşık %60’ının tamamlandığını düşünen Erbaş, bu alandaki marka değeri artış hızının önümüzdeki dönemde yavaşlayabileceği konusunda uyardı.

Gümüşte beklentiler ne yönde?

Erbaş, gümüş tarafında ise geçen yılki kadar iyimser olmadığını, 85 dolar altının bir fırsat olabileceğini ancak genel olarak 70-100 dolar bandında yatay bir seyir beklediğini belirtti. Yatırımcıları bir ürün popüler olduktan sonra "trene son vagondan binmeme" konusunda uyaran Erbaş, fevri kararlar yerine önceden planlanmış stratejilerin kazandıracağını hatırlattı.