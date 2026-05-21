Piyasalarda güç savaşları ve faiz kıskacı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar

Küresel siyasetteki gerilimleri tarihsel bir perspektifle ele alan Dr. Nuri Sevgen, Peloponez Savaşı’ndan bu yana süregelen ‘Tukidides Tuzağı’ kavramının bugün ABD ve Çin arasındaki güç savaşında hayat bulduğunu ifade etti. Tarihin anarşi, monarşi ve demokrasi döngüleri içinde hareket ettiğini hatırlatan Dr. Sevgen, 1945 sonrası kurulan demokratik düzenin Angela Merkel’in gidişiyle sona erdiğini ve dünyanın yeniden yeni monarşik liderin kim olacağının tartışıldığı anarşik bir evreye geçtiğini savundu. Dr. Sevgen bu süreçte Çin'in, ABD tarafından zamanında ekonomik sisteme entegre edilerek büyütüldüğünü ancak gelinen noktada bu büyümenin ABD için bir risk teşkil etmeye başladığını belirtti.

Jeopolitik riskler ve enerjide yeni dönem

Trump’ın Tayvan ile ilgili son diplomatik çıkışlarının Asya-Pasifik bölgesini karıştırma potansiyeli taşıdığını ifade eden Dr. Sevgen, bu tür gerilimlerin piyasalar üzerinde uzun vadeli bir tedirginlik kaynağı olduğunu dile getirdi. Enerji piyasaları konusunda ise ezber bozan bir öngörüde bulunan Dr. Sevgen, karbon tabanlı enerjinin sonuna yaklaşıldığını ve temiz enerjiye geçişle birlikte petrol satış yarışının kızışacağını öngördü. Hürmüz Boğazı konusundaki krizin aşılması durumunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi üreticilerin 'ne kadar satarsam kardır' mantığıyla hareket etmesi sonucu 2027 yılında petrol fiyatlarının 50 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini iddia etti.

Küresel piyasalardaki en büyük sorun: Faiz ve likidite

Küresel piyasalardaki en büyük sorunun faiz oranları olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, merkez bankalarının faiz politikalarının hazineler üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya başladığını belirtti. ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin bileşik getirisinin uzun vadede ana parayı dört katına çıkardığına dikkat çekerek, bu sürdürülemez durumun ancak para basılarak veya miktar tahvil alımlarıyla çözülebileceğini, bunun da borsaları canlı tutan temel unsur olduğunu açıkladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın gıda fiyatlarına tavan uygulama önerisini ise sistemdeki ciddi risklerin bir işareti olarak yorumladı.

Borsa İstanbul’da bayram öncesi strateji

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü de analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 14.500 seviyesindeki direnci aşamadığı sürece kalıcı bir yükselişten bahsetmenin zor olduğunu ifade etti. Yaklaşan bayram tatili nedeniyle yatırımcılara risk yönetimi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Sevgen, tatil süresince yaşanabilecek olası olumsuz gelişmelere karşı bir miktar nakde geçmenin veya hedge yapmanın mantıklı bir tercih olacağını söyledi. Dr. Sevgen, özellikle endeks dışı hisselerde satış baskısının daha belirgin olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların panik anında yanlış karar vermemek adına nakit oranlarını yüksek tutarak akıl sağlıklarını korumaları tavsiyesinde bulundu.