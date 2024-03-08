Piyasalarda haftanın en kritik günü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin sinyaller verirken, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin de farkında olduğunu söyledi.

Analistler, Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Piyasa, tarım dışı istihdama ne tepki verebilir?

ABD şubat ayı tarım dışı istihdam verisi, bugün Türkiye saati ile 16.30’da açıklanacak. Fed’in para politikasına karar verirken baktığı öncelikli verilerden biri olan tarım dışı istihdamı piyasalar tarafından yakından takip edecek. Ekonomistlerin beklentisi önemli verinin 198 bin kişi gelmesi yönünde olurken; sürpriz bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

Uzmanlar, 200 binin üzerinde gelebilecek veri ile ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçebileceğini ve dolar talebinde artış, borsalarda düzeltme görebileceğini belirtti. 180 bin ve altında ise, risk iştahının desteklenebileceği, altın, Euro cephesinde ve borsalarda yukarı eğilim olabileceği değerlendirildi.

Euro Bölgesi GSYH verileri takip edilecek

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Euro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.

Lagarde, ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürme sürecindeyiz ve ilerleme kaydediyoruz ancak kendimizden yeterince emin değiliz. Daha fazla kanıta, daha fazla veriye ihtiyacımız var. Nisan ayında biraz daha fazlasını, haziran ayında ise çok daha fazlasını öğreneceğiz."

Analistler, Lagarde'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 90'a çıktığını bildirdi.

Yurt içinde gözler Fitch’in kararında

Borsa İstanbul'da dün başlayan alıcılı seyir bugün de devam ederken; piyasalar uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunu yakından takip edecek. Piyasaların beklentisi, Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çekmesi yönünde.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.