Piyasalarda jeopolitik bahar rüzgarı: Dr. Nuri Sevgen’den önemli açıklamalar

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru programında değerlendirmelerde bulunan Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, haftaya damga vuran en önemli gelişmenin ABD ile İran arasındaki mutabakat muhtırasının imzalanması olduğunu ifade etti. 19 Haziran'da imzaların atılacağına dair beklentilerin piyasayı olumlu etkilediğini belirten Dr. Sevgen, bu durumun küresel borsalarda ciddi bir yükselişe, petrolde ise düşüşe yol açtığını kaydetti,. Piyasaların bu gelişmeyi 'savaş stresinin alındığı bir nokta' olarak gördüğünü vurgulayan Dr. Sevgen, özellikle Nasdaq vadelileri ve Asya borsalarındaki %5'e varan hareketliliğe dikkat çekti. Ancak Dr. Sevgen, imzalar atılana kadar geçecek sürecin hala stresli olabileceği ve haber akışının bu havayı bozabileceği konusunda da temkinli olunması gerektiğini hatırlattı.

Borsa İstanbul’da 14.150 seviyesi takip ediliyor

Yurt içi piyasalara dair teknik analizlerini paylaşan Dr. Sevgen, Borsa İstanbul’un güne 14.000 puanın üzerinde başlamasını beklediğini söyledi,. 13.800 puanın altına inilmediği sürece yükseliş potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, 14.150 direncinin aşılmasının olumlu havayı pekiştireceğini belirtti. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüşün havacılık ve bankacılık sektörlerine pozitif yansıyacağını öngören Dr. Sevgen, taşıma ve nakliye sektörlerinin de bölgedeki rahatlamadan fayda sağlayacağını ekledi.

Altında 'ikili dip' tamamlandı, gözler Fed’de

Altın fiyatlarına ilişkin görüşlerini yineleyen Dr. Sevgen, grafikte beklediği 'ikili dip' formasyonunun gerçekleştiğini ve yukarı yönlü hareketin başladığını belirtti. Ortalamaların yukarı kesilmesiyle hareketin hızlanabileceğini ve 2.400 dolar seviyelerine doğru bir yönelim olabileceğini ifade etti. Öte yandan, 17 Haziran'da açıklanacak olan Fed faiz kararı ve Powell’ın yerine geçen yeni başkan Worche'un yapacağı açıklamaların piyasalar için ilk sınav niteliğinde olacağını vurguladı.

Hukuki güvence ve yabancı yatırımcı algısı

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısını da değerlendiren Dr. Sevgen, mülkiyet hakları ve hukuki düzenlemelerdeki belirsizliklerin uzun vadeli sermaye girişini engellediğini belirtti. Yabancı payının %70’lerden %30’lara kadar gerilediğine dikkat çeken Dr. Sevgen, yatırımcıların en çok hukuki düzene ve sermaye hareketliliği güvencesine önem verdiğini hatırlattı.

SpaceX ve geleceğin teknolojisi

Son olarak SpaceX’in tarihi halka arzına değinen Dr. Sevgen, Elon Musk’ın dünyanın ilk trilyoneri olmasını sağlayan bu gelişmeyi 'geleceğin satın alınması' olarak nitelendirdi,. SpaceX’in uzay teknolojilerinde tekelleşmiş bir yapıda olduğunu ve diğer firmaların oldukça geride kaldığını belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların bu tür teknoloji şirketlerini portföylerinde küçük miktarlarda da olsa 'torunlarına miras' niyetine bulundurmalarının anlamlı olabileceğini ifade etti.