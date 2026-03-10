Piyasalarda kaotik seyir: Dr. Nuri Sevgen’den kritik borsa ve emtia analizi

Piyasalarda kaotik günlerin devam ettiğini belirten Dr. Nuri Sevgen, küresel borsaların aksine Borsa İstanbul'un daha dirençli bir duruş sergilediğini ve Halkbank ile ilgili gelen "para cezası ödenmeyeceği" yönündeki olumlu haberlerin bankacılık sektörünü dengelediğini ifade ediyor. Endeksin 12.400-12.500 seviyelerinden dönmesinin teknik açıdan olumlu bir sinyal olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, Merkez Bankası'nın faiz kararındaki olası ötelemelere rağmen yıl sonu 20.000 puan hedefinde şimdilik bir değişikliğe gitmediğini açıklıyor.

Emtia piyasasında güncel durum

Dr. Sevgen, emtia piyasasındaki güncel durumu değerlendirirken petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalara dikkat çekerek, fiyatların 115 dolar seviyelerinden 85 dolara kadar gerilediğini ancak 85 dolar kritik desteğinin altına inilmedikçe yukarı yönlü risklerin ve piyasadaki stresin devam edeceğini belirtmektedir. Altın cephesinde 5.100 dolar üzerindeki tutunmayı olumlu bulan Sevgen, fiyatın 5.200 dolar barajını aşması durumunda 5.500 ile 5.600 dolar seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörmektedir. Gümüşte 85 dolar üzerindeki hareketin güçlü bir "al" sinyali oluşturduğunu ve 115-120 dolar potansiyelinin masada olduğunu ifade eden uzman, bakır fiyatlarının ise sanayideki yavaşlama endişeleriyle baskılansa da 585 seviyesinin üzerinde toparlanma emareleri gösterdiğini vurgulamaktadır. Bu süreçte Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik krizinin ticareti durma noktasına getirdiğini, gemilerin sigortalanamadığı için bölgeye girmediğini ve yüzlerce geminin Umman Körfezi girişinde beklediğini de eklemektedir.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışına dair analizlerinde Sevgen, bu dönemde riskten kaçış algısının altından ziyade dolar endeksine (DXY) ve ABD tahvillerine kaydığını ifade etmektedir. Japon Yeni tarafında 152 seviyesini kritik bir eşik olarak işaret eden Sevgen, bu seviyenin üzerindeki bir hareketin teknik olarak 164 puana kadar yeni zirveleri tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Son olarak, yurt içi piyasalarda kurlardaki hareketliliği dengelemek amacıyla Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta analitik bilançolara yansıyan verilere göre yaklaşık 12-13 milyar dolar civarında bir rezerv azaltımı yaptığını tahmin etmektedir.

ABD borsalarında yapay zeka yoğunlaşmasının taşıdığı riskler

ABD borsalarında ise S&P 500 endeksinin büyük bir kısmının yapay zeka odaklı kısıtlı sayıda teknoloji şirketinde (Magnificent 7/8) toplanmış olması, Dr. Sevgen'e göre ciddi bir risk teşkil ediyor. Özellikle yapay zeka teknolojisi odaklı bu şirketlerde yaşanabilecek bir kırılmanın, likidite kısıtlılığı ile birleşerek borsalarda sert bir çöküşe neden olabileceği konusunda yatırımcıların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.