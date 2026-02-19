Piyasalarda kritik dönem: Borsada kar satışı sinyalleri ve ABD-İran gerilimi artıyor

Borsa İstanbul'da altı haftadır süren yükseliş trendinin ardından yorgunluk emarelerinin belirginleştiğini belirten Dr. Sevgen, endeksteki teknik görünümü şu şekilde özetledi:

• Net satış sinyali: Açılışta görülen yüksek seviyelerin ardından işlem hacmindeki artışla birlikte dibe yakın gerçekleşen kapanışların, net bir "kar satışı" sinyali olduğu ifade edildi.

• Kritik seviyeler: Endekste 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutunmanın zorlaştığı, geri çekilmelerde ise 13.550 - 13.600 civarındaki 21 günlük ortalamanın hayati bir destek noktası olduğu vurgulandı. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda piyasadaki tedirginliğin artabileceği uyarısı yapıldı.

• Hisse bazlı ayrışma: Jeopolitik gerilimin etkilerinin sektörlere farklı yansıdığı; Türk Hava Yolları gibi ulaştırma hisselerinde satışlar görülürken, askeri teknoloji alanında faaliyet gösteren ASELSAN’da alımların gözlendiği belirtildi.

ABD-İran gerilimi: Büyük bir harekat riski var

Bölgedeki askeri yığınağı yakından izleyen Dr. Sevgen, ABD’nin Orta Doğu üslerine yaptığı yoğun uçak ve mühimmat sevkiyatının geçmişteki büyük harekatlar öncesindeki hazırlıklara benzediğini belirtti. Analizde öne çıkan başlıklar şunlar:

• Askeri hazırlıklar: CBS’in "Trump’ın onayıyla bir saldırı hazırlığı" haberine değinen Dr. Sevgen, bu boyuttaki yığınakların ciddi maliyetler içerdiğini ve genellikle bir harekatla sonuçlandığını ifade etti.

• Türkiye için stratejik riskler: Olası bir harekat durumunda Türkiye’nin coğrafi yakınlığı nedeniyle dünya piyasalarından daha fazla etkilenebileceği savunuldu. Ayrıca İran’ın misilleme olarak bölgedeki üsleri hedef alabileceği, özellikle Malatya’daki radar üssü gibi noktaların stratejik risk altında olduğu hatırlatıldı.

• Endeks hedefleri: İran meselesinin kontrolden çıkması durumunda, borsada orta vadede beklenen 20.000 puan ve üzeri hedeflerin dahi bozulabileceği uyarısında bulunuldu.

Emtia ve kripto cephesinde görünüm

Jeopolitik risklerin emtia fiyatlamaları üzerindeki yansımaları şu şekilde analiz edildi:

• Petrol ve enflasyon: Brent petrolün 70 dolar seviyesindeki direnci zorladığı, gerilimin tırmanmasıyla 72 ve 77 dolarların gündeme gelebileceği belirtildi. Petrol bağımlısı olan Türkiye için bu durumun enflasyonist bir baskı yaratacağı vurgulandı.

• Altın ve gümüş: Altının "paranın değerini koruma aracı" olarak işlev gördüğü, gümüşte ise Mart ayında yaşanabilecek "fiziki teslimat" sıkıntısının fiyatlar üzerinde asıl belirleyici faktör olabileceği ifade edildi.

• Bitcoin: Kripto varlıkların değer kaybettiği bir ortamda, 71.800 - 72.000 dolar bandı aşılmadan yeni bir yükseliş trendinden bahsetmenin zor olduğu belirtildi.

Kısa vadeli risklerden korunmak isteyen yatırımcılar için bir miktar kar satışı yapmanın veya vadeli kontratlar (VİOP) üzerinden "short" pozisyonlarla portföyü dengelemenin (hedging) bir yöntem olabileceği önerildi. Ayrıca Merkez Bankası'nın EVDS verilerine göre piyasada gecelik 1.2 trilyon TL'lik bir likidite sıkışıklığı olduğu, bu durumun da piyasa hareketlerini kısıtlayabileceği not edildi.