Piyasalarda kritik hafta: Dr. Nuri Sevgen’den jeopolitik gerginlik ve borsa analizi

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Piyasalarda Açılışa Doğru programında, küresel piyasalardaki son durumu değerlendiren Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, Hürmüz Boğazı ile ilgili hafta sonu gelen çelişkili haberlerin piyasalar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Amerika’nın İran menşeli bir ticari gemiye el koyduğu yönündeki haberlerin ateşkes umutlarını zayıflattığını belirten Dr. Sevgen, bu gerginliğin emtia fiyatları ve risk iştahı üzerinde oynaklığa neden olabileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da kar satışı ve takas takvimi

Borsa İstanbul'un Cuma günü 14.587 puan ile tarihi zirvesinden kapanış yaptığını hatırlatan Dr. Sevgen, yeni haftaya bu zirvenin ardından bir kar satışıyla başlanabileceğini öngördü. 23 Nisan tatili nedeniyle işlem takviminin sıkışık olduğunu belirten Dr. Sevgen, bugün yapılan işlemlerin takasının 22 Nisan'da, yarınki işlemlerin ise 24 Nisan'da gerçekleşecek olmasının satışları bir miktar keskinleştirebileceğini ancak bunun bir "çöküş" olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Kritik destek seviyeleri

Teknik analizde 14.200 bölgesinin önemli bir destek olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, endeksin 14.000 psikolojik sınırının altına kalıcı olarak inmesini beklemediğini dile getirdi. Yatırımcılara panik yapmamaları tavsiyesinde bulunan Dr. Sevgen, "Açılışı acemiler, kapanışı profesyoneller yapar" sözünü hatırlatarak, gün içindeki ilk sert hareketlerin ardından piyasanın dengeye gelmesini izlemenin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Altın, gümüş ve kripto piyasalarda hedefler

Emtia piyasalarına değinen Dr. Sevgen, Brent petrolün 85 dolar ile 100 dolar arasındaki "stresli bölgede" kalmaya devam ettiğini, 85 doların altına inilmesinin piyasaları rahatlatacağını belirtti. Altının uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyleyen Dr. Sevgen, gümüşte 83 dolar direncinin aşılması durumunda 100 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini, Bitcoin’de ise 72.500 dolar desteği korunduğu sürece 83.000 dolar potansiyelinin sürdüğünü ifade etti.

Merkez Bankası rezervleri ve küresel tahvil dönüşümü

Türkiye'nin makro dengeleri hakkında konuşan Dr. Sevgen, Merkez Bankası analitik bilançosuna göre yılbaşından bu yana yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynak girişi olduğunu ve bunun oldukça olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Küresel sistemde ise Çin'in ABD tahvillerinden kaçarak altına yöneldiğine dikkat çeken Dr. Sevgen, Çin'in bu hamleyle Yuan'ı altınla destekleyerek daha muteber bir küresel para birimi haline getirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.