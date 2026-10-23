Piyasalarda likidite ve belirsizlik baskısı: Dr. Nuri Sevgen’den borsa, emtia ve faiz değerlendirmesi

Anadolu Yatırım'ın piyasa değerlendirmelerinde öne çıkan Dr. Nuri Sevgen, BIST Tüm endeksinde BIST 100 dışarıda tutulduğunda son bir ayda %52’ye varan sert bir geri çekilme yaşandığına dikkat çekti. Bazı hisse senetlerinde düşüşlerin %70 seviyesine ulaştığını vurgulayan Dr. Sevgen, karlı ve işinde gücünde olan sağlam şirketlerde bile likidite yokluğu nedeniyle sert satışlar görüldüğünü belirtti. BIST 100 endeksinin 11.000 seviyelerindeki destek bölgesinde tutunmaya çalıştığını ifade eden Dr. Sevgen, dolar bazında ise 227 dolar seviyesinin altına inilerek 2022 yılındaki seviyelere geri dönüldüğünü kaydetti. İşlem hacimlerinin oldukça daraldığına değinen Dr. Sevgen, piyasada likiditenin bulunmadığı ortamlarda satış baskısının fiyatları agresif şekilde aşağı çekebileceğini dile getirdi.

"Şirketler tasfiye değerine geldi ama belirsizlik alımı engelliyor"

BIST Tüm endeksindeki şirketlerin Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) ortalamasının 1,5 seviyesinden 1,0 seviyesine kadar gerilediğini belirten Dr. Sevgen, piyasanın şirketleri adeta tasfiye değerinden fiyatladığını ve hisselerin aşırı ucuz durumda olduğunu vurguladı. Ancak bu ucuzluğa rağmen yerli ve yabancı büyük portföylerin önünü göremediği için bekle-gör politikası izlediğini ifade eden Dr. Sevgen; fon blokajları ve tasfiye süreçlerinin yarattığı belirsizliklerin, SPK cezalarının ve adli haber akışlarının piyasadaki işlem hacmini düşürerek yatırımcı çekingenliğini artırdığını aktardı.

TCMB’nin faiz kararı ve reel getiri riski

TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek %36'ya çekmesini değerlendiren Dr. Sevgen, bu kararın beklentiler dahilinde olduğunu bildirdi. Faiz indirimleriyle birlikte fonlama maliyetlerinin gerilemesi sonucu aylık mevduat getirilerinin stopaj sonrasında yaklaşık %2 seviyelerine düşeceğini belirten Dr. Sevgen, enflasyona yaklaşan bu durumun reel getiriyi oldukça daralttığına dikkat çekti. Buna karşın, TCMB'nin süreci sıkı şekilde kontrol ettiğini belirten Dr. Sevgen, mevcut koşullarda kurlarda kontrolden çıkan bir volatilite veya dövize aşırı kaçış riski öngörmediğini ifade etti.

Altın ve petrolde kritik seviyeler

Emtia piyasasındaki gelişmelere de değinen Dr. Sevgen, ons altının sert bir satışla 4.100 dolar seviyesinin altına sarkarak 4.017 dolar seviyelerini test ettiğini söyledi. Altında kısa vadeli bir yukarı hareketten bahsedebilmek için 4.100 - 4.150 dolar bandının üzerine yeniden çıkılması gerektiğini kaydeden Dr. Sevgen, petrol tarafında ise Hürmüz Boğazı ve jeopolitik risklerin etkisiyle vadeli fiyatların 113 doları aştığını belirtti. Petrolün 113 - 114 dolar bandını yukarı kırması halinde piyasalarda 120 ve 150 dolar seviyelerinin konuşulmaya başlanabileceği uyarısında bulundu. Gümüşte 55 dolar desteğinin altına sarkıldığını aktaran Dr. Sevgen, bakırın ise yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarından gelen talep beklentisi sayesinde daha güçlü kalmayı başardığını dile getirdi.

Küresel piyasalarda siber saldırı ve yapay zeka endişeleri

Yurt dışı piyasalarda Nasdaq merkezli sert satışların ve Japonya'daki yüksek enflasyonun piyasa moralini bozduğunu ifade eden Dr. Sevgen, son 48 saatte küresel ölçekte yaşanan siber saldırı dalgasına da dikkat çekti. Özellikle Japonya başta olmak üzere finans ve bankacılık web servislerinde kısıtlamalara yol açan bu saldırıların, piyasalarda yapay zeka odaklı şirketlere ilişkin soru işaretlerini ve tedirginlikleri artırdığını vurguladı.