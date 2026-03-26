Piyasalarda savaş bilançosu: Dr. Vahap Taştan’dan yatırımcıya "panik yapmayın" uyarısı

Borsa İstanbul'un 13.000 puanın altında seyrettiği bu belirsiz dönemde Dr. Vahap Taştan, yatırımcıların süreci en az hasarla atlatabilmesi için öncelikle sakin kalmaları ve panik kararlarından kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Savaş konjonktürüne dayanarak ‘hangi şirkete yarar?’ gibi kısa vadeli ve günlük değişen temaların peşinden gitmeyi doğru bulmadıklarını belirten Dr. Taştan, asıl stratejinin finansal performansı halihazırda güçlü olan şirketlere odaklanmak olduğunu ifade etti. 2025 yılı finansal sonuçları iyi gelen ancak savaş şoku nedeniyle bu performansı fiyatlara yansıtamayan şirketlerdeki düşüşlerin, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Endeksin teknik görünümüne ilişkin de detaylı paylaşımlarda bulunan Dr. Taştan, 12.500 ile 12.800 puan arasının iyi bir tampon bölge oluşturduğunu ve bu seviyelerden kaliteli hisselerde pozisyon alınabileceğini söyledi. Ancak risk yönetimi açısından 12.500 puanın altının mutlaka stop-loss (zarar kes) seviyesi olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kısa vadede endeksin yeniden 14.000 - 15.000 bandına yükselmesini beklemeyen Dr. Taştan, 13.500 - 13.800 seviyelerine doğru yaşanacak hareketlerde bir miktar nakde geçip olası geri çekilmeleri beklemenin daha makul bir yaklaşım olacağını savundu.

Petrol fiyatları ve küresel enflasyon riski

Küresel piyasalardaki enerji maliyetlerine dikkat çeken Dr. Taştan, Ortadoğu'daki gerilim bugün sona erse dahi petrol fiyatlarında 80-85 dolar bandının altında kuvvetli bir geri çekilme beklemediğini dile getirdi. Bu durumun hem dünyada hem de Türkiye’de enflasyon etkisinin uzun süre gündemde kalmasına neden olacağını belirten Dr. Taştan, Avrupa'da girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ‘stagflasyon’ riskinin yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandığına işaret etti.

Merkez Bankası rezervleri ve dolar/TL beklentileri

Merkez Bankası’nın rezerv kompozisyonuna yönelik yapılan eleştirilere katılmadığını belirten Dr. Taştan, altın tutmanın merkez bankaları için uzun vadede büyük avantaj sağlayacağı bir döneme girildiğini savundu. İran riskinin azalması ve küresel faiz indirim döngüsünün yeniden başlamasıyla altının kendine yeni bir alan yaratacağını ifade eden Dr. Taştan, Merkez Bankası'nın fırsat buldukça mevcut fiyat seviyelerinden rezervlerini güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türk lirasının yüksek reel faiz nedeniyle yabancı yatırımcıyı çekmeye devam ettiğini kaydeden Dr. Taştan, buna rağmen spot piyasada jeopolitik riskler ve bozulan dezenflasyon hikayesi nedeniyle baskının arttığını belirtti ve bu veriler ışığında, yıl sonu enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü güncellemelerin paralelinde, dolar/TL beklentilerinin de bir miktar yukarı yönlü revize edilebileceği öngörüsünde bulundu.