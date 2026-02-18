Piyasalarda savunma refleksi artıyor

EVRİM KÜÇÜK

Yıla dalgalı başlayan küresel piyasalarda yatırımcı psikolojisi sürekli değişiyor. Jeopolitik gerilimler ve makro belirsizlikler oynaklığı yüksek tutarken, yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkarak hem döngüsel hem de savunma amaçlı sektörlere yönelmesi dikkat çekiyor. Özellikle tüketici temel malları gibi “korunaklı” alanlara artan ilgi, risk iştahında bir değişime işaret ediyor. ABD–İran nükleer görüşmeleri piyasalarda temkinli bir hava estiriyor. Petrol fiyatları dalgalı seyrediyor, Çin tatili nedeniyle düşük işlem hacmi ohs altını zayıfl atıyor. Hisse tarafındaki sektör rotasyonu ise uzmanlara göre, temkinli havayı yansıtıyor.

Citi: Savunmacı hareket iyiye işaret değil

Citi stratejisti Dirk Willer’a göre, savunmacı hisselere yöneliş piyasa için “rahatlatıcı” bir tablo çizmiyor. Yatırımcıların tüketici temel malları gibi sektörlere kayması, tarihsel olarak artan temkinliliğin ve yaklaşan zayıfl ık dönemlerinin habercisi olarak görülüyor.

Son bir ayda tüketici temel malları sektörü, S&P 500’ü yaklaşık yüzde 10 oranında geride bıraktı. Citi, 1998’den bu yana benzer bir ayrışmanın yalnızca beş kez yaşandığını belirtiyor: Nisan ve Temmuz 2000, Ocak ve Nisan 2022 ve Şubat 2025. Bu dönemlerin her birinde piyasalar sonrasında ivme kaybetti ya da zayıfl adı.

Willer, döngüsel sektörlere yönelimin büyüme beklentileriyle açıklanabileceğini; ancak savunma hisselerine eş zamanlı talebin alışılmadık olduğunu vurguluyor. Bu tablo, yatırımcıların risk alma iştahından çok korunma refl eksiyle hareket ettiğine işaret Citi’nin taktiksel göstergeleri keskin bir düşüşten ziyade yatay ya da sınırlı geri çekilmeler öngörse de, güçlü bir yükseliş trendine dair sinyal üretmiyor. Özellikle yapay zekâ yatırımlarında ivme kaybı yaşanması halinde, savunma sektörlerine erken geçiş yapan yatırımcıların avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

HSBC, Avrupa’nın ağırlığını azaltıyor

Küresel varlık yönetimi tarafında ise daha dengeli bir tablo var. HSBC Wealth, mevcut dalgalanmaya rağmen genel stratejisinde radikal bir değişikliğe gitmiş değil. Ancak bölgesel dağılımda dikkat çekici bir ayarlama söz konusu: Avrupa’nın ağırlığı düşürülmüş durumda. HSBC, coğrafi çeşitlendirme adına Asya’ya pozisyon eklerken, İngiltere dışındaki Avrupa tarafında kâr realizasyonu sonrası daha temkinli bir çizgiye geçmiş görünüyor.

HSBC altın ve borsa için pozitif

Finans kuruluşunun bu ay yayınladığı 6 aylık görünüm raporunda şu ifadeler kullanılıyor:

● Küresel hisseler pozitif. Dayanıklı büyüme ve yapay zekâ yatırımları destekleyici. Ancak artan oynaklık nedeniyle çoklu varlık çeşitlendirmesi kritik önem taşıyor.

● Yatırım yapılabilir şirket tahvilleri pozitif. Getiri kilitleme ve kredi kalitesi öncelikli. Spreadlerin dar seyrettiği ortamda seçici alım ve güçlü bilançolar tercih ediliyor.

● Yüksek getirili tahviller negatif. Değerlemeler yüksek, spreadlerde sınırlı genişleme riski. Küresel büyümede yavaşlama ihtimali bu segmentte kırılganlığı artırabilir.

● Devlet tahvilleri nötr. Özellikle gelişmiş ülke tahvillerinde yukarı yönlü potansiyel sınırlı görülüyor.

● Altın pozitif. Jeopolitik riskler ve dolar zayıfl ığına karşı koruma aracı. Merkez bankası alımları ve güvenli liman talebi orta vadede destekleyici.

Bölgesel dağılımda Avrupa ağırlığı azaltıldı, Asya pozisyonu güçlendirildi. Asya’da iç talep ve politika desteği öne çıkarken, Avrupa’da büyüme ivmesi zayıflıyor.