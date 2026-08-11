Piyasalarda sermayeyi koruma dönemi: Uzmanından kritik borsa ve hisse analizleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine yönelik getirdiği yeni düzenlemeler, fon kullanım alanlarının daraltılması ve sözleşme limitlerinin yükseltilmesi gibi kritik maddeleri kapsıyor. Paranın İzinde programında değerlendirmelerde bulunan Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir, bu düzenlemeleri oldukça olumlu bulduğunu belirterek, özellikle fonların risk ve getiri anlamında daha doğru yerlerde değerlendirilmesi için bu denetimin elzem hale geldiğini ifade etti. Krediye ulaşmanın zorlaştığı bu dönemde halkın bu şirketlere olan teveccühünün devam edeceğini öngören Özdemir, denetimlerin artmasının hem şirketler hem de yatırımcılar için sağlıklı bir büyüme alanı yaratacağını vurguladı.

SPK tedbirleri: Küçük yatırımcıyı koruma hamlesi

Işıklar Enerji, CV Enerji ve Hedef Holding hisselerine getirilen kredili işlem yasağı ve brüt takas gibi tedbirleri yorumlayan Özdemir, bu şirketlerin piyasa değerlerinin kısa sürede çok yükseldiğine dikkat çekti. SPK'nın bu adımının temel amacının profesyonel olmayan küçük yatırımcıyı korumak olduğunu belirten analist, bu tarz önlemlerin aşırı oynaklığa karşı yerinde bir duruş olduğunu söyledi.

Bilançolarda öne çıkanlar

Tüpraş, Koç Holding ve Sasa Bilanço dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Özdemir, bazı büyük şirketlerin iyi bilançolar açıklamasına rağmen bunun henüz hisse fiyatlarına tam yansımadığını belirtti. Özellikle Tüpraş'ın 130 milyar TL'lik net nakit pozisyonuyla müthiş bir tablo çizdiğini ve yıl sonunda rekor bir temettü beklentisi oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca Koç Holding’in güçlü bilançosunun henüz fiyatlanmadığını, Sasa’nın ise son bilançosuyla birlikte dipten dönüş emareleri göstermeye başladığını ekledi.

Bankacılık sektörü ve ‘güvenli liman’

Olası faiz indirimleri ile birlikte bankacılık sektörünün tekrar hareketlenebileceğini öngören Özdemir, özellikle Akbank ve Garanti'yi beğendiği bankalar arasında sıraladı. Akbank için 61-62 TL seviyelerinin önemli bir alım fırsatı ve portföyler için güvenli bir liman oluşturduğunu dile getirdi.

Piyasaların içinde bulunduğu yüksek faiz ortamını değerlendiren Yasin Özdemir, şu anın bir sermayeyi koruma dönemi olduğunu hatırlattı. Yatırımcıların bu dönemde sermayelerini korumayı başarmaları halinde, gelecekteki getiri elde etme döneminde çok daha büyük kazançlar sağlayabileceklerini belirterek sözlerini tamamladı.