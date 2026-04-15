Piyasalarda ‘temkinli güven’ dönemi: Dr. Nuri Sevgen'den kritik borsa ve emtia analizi

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Piyasalarda Açılışa Doğru programında, piyasalardaki genel havayı değerlendiren Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Sevgen, küresel çapta bir iyimserlik gözlense de bunun ‘temkinli bir güven’ olduğunu ifade etti. Trump'ın İran ile savaşın bitmek üzere olduğuna dair açıklamalarının piyasalarca olumlu karşılandığını belirten Dr. Sevgen, buna rağmen İsrail ve Trump'ın öngörülemez hamleleri ile güven sorununun devam ettiğini dile getirdi. Dr. Sevgen, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın deniz ticaretini olumsuz etkilediğini ve bölgedeki diplomatik görüşmelerin piyasaların odağında olduğunu vurguladı.

Petrol ve bakır fiyatlarında arz endişesi

Enerji ve emtia piyasalarına değinen Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş için Brent petrolün 85 doların altına inmesi gerektiğini, ancak mevcut durumda 96 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtti. Bakır fiyatlarındaki sert yükselişi de analiz eden Dr. Sevgen, ABD'nin bakır stoklaması ve Çin'in sülfürik asit ihracatını kısıtlaması gibi arz kaynaklı sıkıntıların bu hareketliliği tetiklediğini açıkladı. Dr. Sevgen, Hürmüz ve Babül Mendep Boğazlarındaki durumun petrol fiyatlarının 100 dolar üzerine çıkma riskini hala barındırdığına dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da rekor ve kar satışı beklentisi

Borsa İstanbul'un performansını yorumlayan Dr. Sevgen, endeksin dün rekor seviyeleri test ettiğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmak için işlem hacminin artması ve yatırımcıların bu fiyatlara alışması gerektiğini ifade etti. Çarşamba günlerinin yüksek kredi maliyetleri nedeniyle genellikle satış günü olabileceğini hatırlatan Dr. Sevgen, BIST 100 endeksi için 14.000 ve 13.900 seviyelerinin önemli destek bölgeleri olduğunu, yukarıda ise 14.500 direncinin takip edileceğini belirtti.

Faiz artırımı ve döviz kurlarındaki görünüm

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıya ilişkin beklentilerini paylaşan Dr. Sevgen, enflasyon ve cari açık etkileri nedeniyle bir faiz artırımı olasılığını kuvvetli gördüğünü söyledi. Piyasada 300 baz puanlık bir artışın konuşulduğunu belirten Dr. Sevgen, faizlerin fiilen %40 seviyelerine geldiğini ve politika faizinin bu seviyeye çekilmesinin büyümeyi etkileyebileceğini dile getirdi. Döviz tarafında ise Dolar/TL'nin yatay seyrine karşın Euro'daki yükselişin Türkiye'nin ihracatı açısından bir avantaj yarattığını, döviz sepetindeki hareketin daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kripto paralarda kritik seviyeler

Bitcoin grafiğini de analiz eden Dr. Sevgen, risk algısının yükselmesi ve dolardaki değer kaybıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket yaşandığını ifade etti. Dr. Sevgen, Bitcoin'in 76.000 dolar seviyesini aşması durumunda 83.000 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini, ancak bu seviyelerden dönülmesinin piyasada bir tedirginlik yarattığını belirtti. Geri çekilmelerde ise 70.000 dolar seviyesinin üzerinde kalınmasının yükseliş eğilimini koruyacağını sözlerine ekledi.