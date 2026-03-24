Piyasalarda Trump etkisi ve Borsa İstanbul’da kritik eşik: Dr. Nuri Sevgen’den stratejik analizler

Piyasalarda son günlerde yaşanan olağanüstü haber akışını değerlendiren Dr. Sevgen, özellikle ABD Başkanı Trump’ın İran ile ilgili birbiriyle çelişen açıklamalarının küresel çapta büyük bir dalgalanmaya yol açtığını ifade etti. Trump’ın önce 48 saat süre verip ardından "anlaşmaya yakınız" demesini, ancak İran'ın bu durumu yalanlamasını "utanç verici" bir tablo olarak nitelendiren Dr. Sevgen, bu kaotik durumu "clinch" (izlerken utanılan durum) kelimesiyle tarif etti.

Borsa İstanbul'da 13.300 seviyesi geçilmeden 'yön yukarı' diyemeyiz

Borsa İstanbul’un teknik grafiğini analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 10.000 seviyesinden gelen yükselen trend desteğinin dün başarıyla çalıştığını belirtti. Ancak kalıcı bir yükseliş için 13.300 puanın aşılması gerektiğinin altını çizen Dr. Sevgen, bu seviye geçilmeden ve üzerinde kalıcılık sağlanmadan net bir yukarı yönden bahsedilemeyeceğini vurguladı. Yatırımcılara, 13.300 seviyesine yaklaşırken riskten korunmak amacıyla kar satışı yapmayı veya vadeli işlemlerde short (kısa) pozisyon açarak hedging (korunma) mekanizmalarını çalıştırmayı önerdi. Aşağıda ise 13.100 ve 13.000 bölgesinin önemli destekler olduğunu, 12.800’ün ise ilk ana destek seviyesi olarak izlenmesi gerektiğini ekledi.

Altın, petrol ve tahvil faizlerinde sert hareketler

Küresel piyasalarda altın ve gümüşün dün sert düşüşlerin ardından Trump'ın açıklamalarıyla toparlandığını belirten Dr. Sevgen, altında 4.100 - 4.200 dolar bandının 200 günlük ortalama nedeniyle önemli bir alım noktası olduğunu ifade etti. Altındaki ana hikayenin devam ettiğini söyleyen Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında ise 100 doların altındaki seyrin piyasalar için olumlu algılanacağını, ancak kalıcı rahatlama için 85 dolar seviyelerinin görülmesi gerektiğini belirtti. İçeride ise gösterge tahvil faizinin %44,70 seviyelerini gördüğüne dikkat çeken Dr. Sevgen, %44 civarındaki faizlerin, faiz getirisini seven yatırımcılar için yavaş yavaş giriş avantajı sağlayabileceğini dile getirdi.

Enflasyon beklentileri ve strateji

Yıl sonu enflasyon hedeflerine de değinen Dr. Sevgen, Mart ayı itibarıyla aylık %5 gibi yüksek bir enflasyon rakamı gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ve bu durumun yıllık %24 olan enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettirebileceğini söyledi. Kendi portföyünde %50 kıymetli maden ve %50 hisse senedi dengesini koruduğunu belirten Dr. Sevgen, 20.000 puanlık uzun vadeli endeks hedefinin ise henüz değişmediğini sözlerine ekledi.