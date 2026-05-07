Piyasalarda Trump rüzgarı: Prof. Dr. Sinan Alçın’dan küresel kriz analizi

Piyasaların mevcut durumunu ‘bu da geçer yahu’ diyerek yorumlayan Prof. Dr. Alçın, hisse senedi ve emtia piyasalarında yön bulma arayışıyla sürekli zigzaklar çizildiğini belirtti. Bu durumu ‘çatışmasızlık halinden gri alana geçiş’ olarak tanımlayan Prof. Dr. Alçın, teknoloji hisselerinin öncülüğünde Nasdaq'ta rekorlar görüldüğünü kaydetti. Altındaki yükselişin ise yatırımcı hafızasının kısa vadeli olması nedeniyle birkaç gün daha sürebileceğini öngördü.

Trump’ın ara seçim öncesi 'onarım' hamlesi

ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşma sinyalleri vermesini stratejik bir zorunluluğa bağlayan Prof. Dr. Alçın, Trump'ın savaşı uzatmak için Kongre'den izin alma süresinin dolduğuna işaret etti. Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump'ın kabinesinde revizyona giderek daha güvercin isimlere yer verebileceğini dile getiren Prof. Dr. Alçın, ABD'nin bu süreçte dış politikada kırdığı parçaları onarmaya çalışacağını ifade etti.

Prof. Dr. Sinan Alçın’dan küresel uyarı

Küresel düzlemde 60'ın üzerinde potansiyel çatışma bölgesi (sinir ucu) bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alçın, İran meselesi dursa bile Afrika Boynuzu veya Rusya-Ukrayna hattı gibi bölgelerde yeni hareketlenmelerin yaşanabileceğini aktardı. Dünyadaki borç paranın yarattığı varlık balonlarına dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, savunma sanayisinin alıcı ihtiyacı nedeniyle yaşanacak büyük krizin şiddetinin 2008 krizine dua okutturacak kadar ağır olabileceğini savundu.

TL’nin reel değeri ve rezervlerdeki 'turnusol' etkisi

TL’nin reel değerinin 6 yılın zirvesine çıkmasını değerlendiren Prof. Dr. Alçın, bu tablonun ABD ile Türkiye arasındaki yaklaşık %29'luk enflasyon farkından kaynaklandığını belirtti. Doların bu farkın altında değer kazanmasının TL'yi kağıt üzerinde değerli kıldığını ancak yılın ikinci yarısında bu reel değerin erimeye başlayabileceğini öngördü. Ayrıca, İran geriliminin bir turnusol kağıdı görevi görerek Merkez Bankası rezervlerinde kırılganlık yarattığını ve bu süreçte ciddi altın satışı yapıldığını söyledi.

Üretim zorunluluğu ve seçim ekonomisi projeksiyonu

Ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol ederken üretimi durdurmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alçın, işten çıkarmaların telafisinin mümkün olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Enerji ve navlun maliyetlerindeki artışın maliyet enflasyonunu güçlendireceğini ifade eden Prof. Dr. Alçın, Türkiye'nin 2026'nın ikinci yarısından itibaren yeniden seçim ekonomisi atmosferine girebileceğini ve enflasyonun %30'lar civarında katılaşabileceğini tahmin etti.