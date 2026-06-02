Piyasalarda volatilite ve BIST 14.000 sınırı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru programında piyasalardaki son durumu değerlendiren Anadolu Yatırım Genel Müdürü

Dr. Nuri Sevgen, gündemde aslında tamamen yeni başlıklar olmadığını, ancak mevcut haberlerin çok yüksek oynaklık yaratabildiği bir dönemden geçildiğini belirtti. İran-ABD görüşmelerinin durması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gibi dışsal faktörlerin yanı sıra, iç siyasetteki erken seçim tartışmalarının ön görülebilirliği zorlaştırdığını ifade eden Dr. Sevgen, bu belirsizliklerin her an piyasayı volatil hale getirebileceği konusunda uyardı.

Volatilite ve para akışının yönü

Dr. Sevgen, volatilitenin sadece fiyatların inip çıkması değil, beklentinin sapabileceği tedirginliği olduğunu vurguladı. Altın, gümüş ve petroldeki %1-2'lik hareketlerin küresel piyasalarda büyük tedirginlik yarattığını söyleyen Dr. Sevgen, finansal piyasalarda yatırım yapabilmek için önünü görmenin şart olduğunu ifade etti. Paranın yönüne dair ise, yatırımcıların şu an netleşme beklediğini ve asıl yönü belirleyecek büyük para akışının henüz beklemede olduğunu dile getirdi. Dr. Sevgen'e göre, bir haberin içeriğinden ziyade o haberin piyasaya likidite sağlayıp sağlamayacağı takip edilmelidir.

Borsa İstanbul'da 14.000 puan sınırı

Borsa İstanbul grafiğini yorumlayan Dr. Sevgen, 13.900 - 14.000 bölgesinin hayati bir önem taşıdığını belirtti. Bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece piyasanın aşağı yönlü eğilimini koruyacağını ifade eden Dr. Sevgen, 14.150 - 14.200 dirençlerinin aşılması durumunda hareketin hızlanabileceğini öngördü. Ancak mevcut şartlarda alım yönünde pozisyon almak için henüz tedirgin olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, buna rağmen 20.000 endeks hedefinin hala geçerliliğini koruduğunu ekledi.