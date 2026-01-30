Piyasalarda Warsh etkisi: Altın ve gümüşte sert düşüş! "Önümüzdeki birkaç gün kritik olacak"

Altın ve gümüş fiyatları, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle sert düşüş kaydetti. Değerli metaller, son dönemde ulaştıkları zirve seviyelerin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıplar yaşadı.

Altın, bir günde ons başına yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 730 dolara geriledi ve 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Gümüş ise günlük bazda yüzde 33 ile rekor düşüş yaşayarak 75 dolara kadar indi. Gümüş fiyatı, 9 Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Altındaki düşüşü doların yükselişi tetikledi

Altındaki zayıflığın nedenlerinden biri daha güçlü bir ABD doları olabilir. Son dönemdeki olağanüstü ralliyi zayıf dolar desteklemişti. Doları küresel para birimleri sepetine karşı ölçen ABD Dolar Endeksi cuma günü yüzde 0,7 yükseldi.

Açıklama öncesinde ING döviz stratejisti Francesco Pesole, Warsh’ın seçilmesinin “dolar açısından iyi bir gelişme” olduğunu söyledi. Pesole ayrıca bu seçimin Fed’in bağımsızlığının kaybolacağına dair endişeleri yatıştırabileceğini ekledi.

Cuma günü öncesinde altın, ocak ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 19 yükselirken, gümüş aynı dönemde yüzde 45 değer kazandı. Yatırımcılar 2026 boyunca güvenli liman varlıklarına yöneldi. ABD’nin dış politika adımları, Venezuela’nın eski liderinin yakalanması ve Grönland’ın ilhak edilmesine yönelik tehditler, bu talebin başlıca itici güçleri oldu.

Pepperstone’da kıdemli araştırma stratejisti olan Michael Brown, “Warsh hayatı boyunca parasal olarak şahin bir isim oldu” dedi. Ancak Brown, daha yakın dönemde Warsh’ın Trump’ın da bastırdığı daha düşük faiz ihtiyacını desteklediğini ekledi.

"Önümüzdeki birkaç gün fiyat hareketleri kritik olacak"

Daha düşük faizlerin normalde altın ve gümüşü desteklemesi gerekirken, yatırımcıların son dönemdeki parabolik yükselişleri çözmek için küçük haber kırıntıları aradığı görülüyor.

Brown, “Önümüzdeki birkaç gün fiyat hareketleri kritik olacak. Doğal olarak ons başına altında 5.000 dolar, gümüşte 100 dolar kilit eşikler. Açık konuşmak gerekirse, birkaç gün yatay ve sıkıcı bir seyir, piyasanın şu anda verebileceği en yapıcı sinyal olabilir” dedi.

Sonuç olarak, altın ve gümüş işlemlerinde volatilitenin kalıcı olması bekleniyor.