Piyasalarda yeni haftada hangi konular takip edilecek?

1. Dolar düşer mi?

Dolar son çeyreğe iyi başladı. Yılın ilk iki çeyreğinde düşen dolar, üçüncü çeyreği diğer ana para birimleri karşısında yüzde 1'lik kazançla kapattı. Doların yıl başından bu yana kayıpları yüzde 10'a ulaşsa da son aylarda istikrara kavuşmaya başlaması günde 10 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip küresel döviz piyasasını bir nebze rahatlattı.

Dolar üzerinde baskı yaratan unsurlardan biri olan merkez bankasının bağımsızlığı konusunun şimdilik gündem dışına itilmesi doların toparlanmasında etkili oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi bu hafta verdiği kararda, Başkan Donald Trump'ın Fed yetkilisi Lisa Cook'un derhal görevden alınmasına yönelik talebini kabul etmeyerek, Cook'un Ocak'taki celseye kadar görevinde kalmasına hükmetmişti.

Öte yandan, iş gücü piyasasının zayıflamış olması, Fed'in faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri artırdı.

ABD federal kamu hizmetleri kesintisinin sürmesi hâlinde dolar değer kaybedebilir. Döviz piyasası uzmanları, Japon yeninin iyi bir alternatif olabileceğini, euronun ise geçen ay dolar karşısında neredeyse ulaştığı 1.20 seviyesini görebileceğine inanıyor.

2. ABD Hazine Bakanlığı tahvil ihalelerine devam edecek

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, önümüzdeki hafta ABD'nin ekonomi veri takvimi sakin görünüyor. Haftaya az ekonomi verisinin olması federal kamu hizmetlerinin durmuş olmasından kaynaklanan belirsizliği asgari seviyede tutabilir. Gelecek hafta ABD Hazine Bakanlığı tahvil ihalelerine devam edecek.

İşlemciler muhtemelen normalde salı açıklanması beklenen ABD ticaret dengesi ve cuma açıklanması beklenen Michigan Üniversitesi'nin ekim ayı tüketici güven endeksi öncü rakamları olmadan idare edecek gibi görünüyor.

ABD Hazinesi, salı 58 milyar dolarlık üç yıl vadeli, çarşamba 39 milyar dolarlık 10 yıl vadeli ve Perşembe 22 milyar dolarlık 30 yıl vadeli tahvil ihraç edecek. Tahvil piyasası, federal kamu çalışanlarının süresiz izne çıkarılmasının olası mali etkilerini henüz fiyatlayamasa da, 10 yıllık gösterge tahvilin getirisinin yüzde 4'ün üzerinde seyretmesi talebin güçlü kalacağına işaret edebilir.

Öte yandan gelecek hafta üçüncü çeyrek bilonçosunu açıklamaya hazırlanan şirketler arasında hava yolu şirketi Delta Airlines ve giyim firması Levi Strauss var. Bir sonraki hafta da Wall Street'de işlem gören en büyük bankaların bilançolarıyla birlikte üçüncü çeyrek bilanço dönemi tam süratte başlayacak.

3. İlaç sektörü umutlu

Zor zamanlardan geçen küresel ilaç sektörü, Pfizer ile ABD hükümeti arasında varılan anlaşmadan destek buldu. Anlaşmaya göre, gümrük vergileri konusunda kolaylık sağlanması karşılığında Medicaid programı kapsamındaki reçeteli ilaçların fiyatları düşürülecek. ABD Başkanı Donald Trump, sektörü hedef alarak ABD'deki yüksek ilaç fiyatlarını eleştirmiş ve ilaç üreticisi şirketlerin hisselerinin on yılların dip seviyelerine düşmesine yol açmıştı. Fakat yatırımcılar, bu anlaşmanın başka anlaşmalara da zemin hazırlamasını bekliyorlar.

ABD'de sağlık hizmetleri sektörü hisseleri bu hafta yüzde 5.6 artışla son üç yılın en iyi haftalık performansını, Avrupa sağlık hizmetleri sektörü hisseleri de yüzde 7.6 artışla 2008'den bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Bu anlaşmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve yatırımcıların iyimser beklentilerini haklı çıkarıp çıkarmayacağı izlenecek.

Öte yandan ABD, mutfak dolapları ve mobilyalar ile kereste ithalatına yönelik ek gümrük vergileri de getirdi. Trump ayrıca yurt dışında üretilen ve sonradan ABD'ye gönderilen filmlere de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

4. Petrolde arz fazlası

Petrol fiyatları, gün geçtikçe artmaya devam eden yüksek küresel arzın yükü altında kalırken talepte de istikrarsız bir seyir görülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2026'da günlük 3 milyon varil kadar arz fazlası görülebileceğini belirtiyor. Bu yıl için ise günlük 600,000 varil arz fazlası öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'nın, bu hafta sonu düzenlenecek toplantıda küresel salgın döneminde getirdiği üretim kısıtlamalarını kaldırma sürecini hızlandırması bekleniyor.Ham petrolün varil fiyatı 65 dolar ile 2022'de Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde görülen seviyenin neredeyse yarısına inmiş durumda.