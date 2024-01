Piyasalarda yeni yıl bu hafta başlar

Takip Et

Üzeyir Doğan - PİYASANIN İÇİNDEN

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

uzeyir.dogan@phillipcapital.com.tr

Geçen yılın son çeyreği hisse yatırımcıları için oldukça sancılı geçti. Birçok hisse yıl içinde gördüğü zirveden oldukça sert bir şekilde gerilerken, kısmen ayakta kalanlar BIST’in köklü ve büyük şirketleri oldu. Bu hisselerin ortak özellikleri likiditesi kuvvetli, görece makul çarpanlara sahip, piyasa geçmişi uzun yıllara dayanan ve aracı kurumların öneri ve model portföylerinde yer alan şirketler olması. Bu hisselerin büyük bir kısmında yabancı girişlerinin de etkisini net bir şekilde gördük. Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimi üzere 2024 yılında borsamızın yeni zirveler görerek, enflasyon üzerinde bir getiri sağlamasının ön koşulu yabancı yatırımcının buraya girmesi olarak görülüyor. O halde endeksi yukarıya taşıyabilecek yabancıların giriş yaptığı ve yapmaya başlayabileceği hisselere odaklanmak daha doğru olanı. Endekste olası bir hareketin ilk olarak bu grupta yaşanacağını, yan hisselerin ise bu grubu geriden takip edeceğini düşünüyoruz. Ocak ayının ilk haftası yabancı yatırımcılar için geçen yılın son haftasında kalma tatil rehavetinin etkili olduğu bir hafta oluyor. Bu nedenle piyasalar açısından yılbaşı olarak bu hafta başını almak daha doğru. Bu nedenle bu hafta başından itibaren likiditenin de yeniden artış yaptığı hareketli bir döneme başlayabiliriz. Bunun yanında 11 Ocak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri"nin ilkini New York'ta düzenleyecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bu toplantıda yatırımcılarla buluşması bekleniyor. Bu buluşmadan bir gün sonra ise geçtiğimiz ay piyasada çok da destek bulmayan gerekçelerle Türkiye’nin not ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. Bu yılki ilk değerlendirmesinin geçen yılın son kararının mürekkebi kurumadan yapılacak olması not artışı beklentisini artırmış durumda.

Bu ayın en önemli gelişmelerinden biri de 25 Ocak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. TCMB’nin 250 baz puanlık bir faiz artışı ile faiz artışı döngüsünün sonuna gelindiğini ilam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte geleceğe yönelik ilk mesajlar da bu toplantıdan çıkacak. Haziran başında açıklanacak mayıs enflasyonuna kadar yıllık enflasyonda sınırlı da olsa yükseliş eğilimi devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle bu süre içinde bir faiz indirimi ihtimali oldukça düşük görünüyor. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl temmuz ve ağustos aylarında üst üste yüzde 9’un üzerinde aylık TÜFE rakamları görmüştük. Bu yıl kötü bir sürprizle karşılaşmazsak bu iki ay geride kaldığında yıllık enflasyonda önemli bir düşüş göreceğiz. 3 Eylül’de açıklanacak Ağustos enflasyonu sonrası, aynı ay içinde gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı yılın en önemli toplantılarından biri olacaktır. TCMB’nin faiz indirimi ve gevşeme mesajlarının burada geleceği kanaatindeyiz. Bu durum yıl sonunda 2023’ün aksine daha pozitif bir görünüm yaşanmasına da neden olabilir.

Biz bugüne dönecek olursak BIST 100 yaklaşık 6,30, BIST 30 ise yaklaşık 5,35 fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor. Biz bu rakamların altındaki çarpanları daha önce asrın en büyük krizlerinden biri olan 2008 küresel mortgage krizinde ve 2023’te seçim ve devamında ekonomik politikalara yönelik belirsizliğin zirve yaptığı Mart-Mayıs döneminde gördük. Geçmişte seçim öncesi söylediğimiz borsamız çok çok çok ucuz söyleminin bugün için de geçerli olduğu kanaatindeyiz. Kısa vadede günlük gelişmeleri ve anlık fiyatları tahmin etmek çok zor olsa da majör bir değişiklik olmadığı sürece orta vadede BIST’te sabırlı yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.