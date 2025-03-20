Piyasalardaki oynaklık sürer mi?

HAKAN GÜLDAĞ

Olayların ekonomi üzerindeki etkilerinin en somut göstergesi piyasalardaki harekettir. Dün piyasa; borsa, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlerle allak bullak oldu. Konuştuğum piyasa katılımcıları, bundan sonrası için şu beklenti ve ihtimaller üzerinde durdu:

- Gözaltıların tutuklanmaya dönüşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının piyasada yeni oynaklıklar yaratması...

- Siyasi tansiyondaki artışın ekonomide yeni risklere yol açması...

- Programın en önemli ayağı kur oynaklığının kontrol edilmesiydi. Bir günde bozulabiliyor olmasının oynaklık endişelerini canlı tutması...

- Para politikasının bundan sonra daha az ciddiye alınacak olması...

- Dolar 41, Euro 44 liraya gelene kadar gidişata adeta seyirci kalınmasının şokları yönetme becerilerine ilişkin soru işaretlerini artırması...

- Piyasalara müdahale ile geriye çekilmiş olsalar da, kurların geldiği düzeyi unutmayacak olması...

- Müdahale etmek için 'yakılan' milyarlarca doların yol açtığı rezerv erimesinin devam etmesi halinde kambiyo rejiminde yeni tedbirlerin kaçınılmaz hale gelmesi...

- Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini etkilemesi ve yönetiminde kimi değişikliklere yol açması...

- Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına güvenini zedelemesi ...

- Enflasyon hedefinden uzaklaşılmasının sert tedbirlere yol açması...

Dün yaşananlar, piyasa aktörlerinin sadece kısa vadeli kararlarını değil, orta ve uzun vadeli beklentilerini de etkileyecek görünüyor.