Piyasalardaki oynaklık sürer mi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişinin dahil edildiği soruşturmalar piyasaları allak bullak etti. "Bundan sonra ne olur?" sorusuna piyasa aktörlerinin verdiği yanıtlar olumlu yönde değil.
HAKAN GÜLDAĞ
Olayların ekonomi üzerindeki etkilerinin en somut göstergesi piyasalardaki harekettir. Dün piyasa; borsa, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlerle allak bullak oldu. Konuştuğum piyasa katılımcıları, bundan sonrası için şu beklenti ve ihtimaller üzerinde durdu:
- Gözaltıların tutuklanmaya dönüşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının piyasada yeni oynaklıklar yaratması...
- Siyasi tansiyondaki artışın ekonomide yeni risklere yol açması...
- Programın en önemli ayağı kur oynaklığının kontrol edilmesiydi. Bir günde bozulabiliyor olmasının oynaklık endişelerini canlı tutması...
- Para politikasının bundan sonra daha az ciddiye alınacak olması...
- Dolar 41, Euro 44 liraya gelene kadar gidişata adeta seyirci kalınmasının şokları yönetme becerilerine ilişkin soru işaretlerini artırması...
- Piyasalara müdahale ile geriye çekilmiş olsalar da, kurların geldiği düzeyi unutmayacak olması...
- Müdahale etmek için 'yakılan' milyarlarca doların yol açtığı rezerv erimesinin devam etmesi halinde kambiyo rejiminde yeni tedbirlerin kaçınılmaz hale gelmesi...
- Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini etkilemesi ve yönetiminde kimi değişikliklere yol açması...
- Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına güvenini zedelemesi ...
- Enflasyon hedefinden uzaklaşılmasının sert tedbirlere yol açması...
Dün yaşananlar, piyasa aktörlerinin sadece kısa vadeli kararlarını değil, orta ve uzun vadeli beklentilerini de etkileyecek görünüyor.