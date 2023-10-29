Piyasaların gözü bu hafta Fed ve enflasyonda olacak

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki çatışmaların daha geniş alanlara yayılabileceği endişesi ve ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri aşmasının ardından politika faizinin tahminlerden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı beklentileri arttı.

Piyasalar bu gelişmelerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Ons altın 2 bin doları geçti

Orta Doğu’da tansiyonun düşmemesi emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıyan altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2.005,9 dolardan haftayı tamamladı. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2.000 doları aşmış oldu. 30 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde;

• Pazartesi günü Dallas Fed imalat endeksi,

• Salı günü CB tüketici güven endeksi

• Çarşamba ADP istihdam raporu, imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve Fed faiz kararının yanı sıra Powell’ın açıklamaları

• Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri,

• Cuma günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa’da negatif seyir

Halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Orta Doğu’da tansiyonun bir türlü dinmemesi, ekonomik aktivite konusunda endişelerin hakim olduğu Avrupa’da da risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve bölge genelinde enflasyon verileri yatırımcıların odağında olacak. Buna göre;

• Pazartesi günü Almanya’da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi,

• Salı günü Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon,

• Çarşamba günü İngiltere’de imalat sanayi PMI,

• Perşembe günü Almanya’da işsizlik oranı, imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI, BoE’nin faiz kararı ve Bailey’in açıklamaları,

• Cuma günü İngiltere’de hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Asya piyasaları da karışık

Asya’da tarafında ise Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin ardından Çin ve Hong Kong pay piyasaları pozitif ayrışırken gelecek hafta gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararına çevrildi. 30 Ekim ile başlayan haftada;

• Salı günü Japonya’da sanayi üretimi, işsizlik oranı, BoJ faiz kararı, Çin’de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI,

• Çarşamba günü Çin’de Caixin imalat sanayi PMI,

• Cuma günü Çin’de cari denge ve Caixin hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler enflasyonda

Yurt içinde, geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,02 artışla 7.662,05 puandan tamamlarken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Buna göre;

• Pazartesi günü ekonomik güven endeksi,

• Salı günü dış ticaret dengesi,

• Çarşamba günü imalat sanayi PMI,

• Perşembe günü enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri,

• Cuma günü ise enflasyon verileri takip edilecek.