Piyasaların gözü Merkez Bankası ve tarihi SpaceX halka arzında: Dr. Nuri Sevgen’den kritik analizler

Dünya gündeminin hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dr. Sevgen, özellikle SpaceX’in tarihin en büyük halka arzlarından biri olarak piyasaya çıkmasının tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı. 1,7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ve 75 milyar dolarlık halka arz miktarına sahip olan bu sürecin, piyasalarda ciddi bir nakit ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun altın, petrol ve teknoloji borsalarındaki satışların temel sebebi olduğunu savundu.

Halka arzda perakende yatırımcı oranının normalin üç katı olan %30 seviyelerine çıkarılmasını değerlendiren Dr. Sevgen, Amerikan Kongresi'nde halka arzın ertelenmesi yönündeki çağrılara rağmen sürecin devam ettiğini ve 135 dolardan işlem görmeye başlayacak hisselerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası faiz kararı: ‘Sürpriz beklemiyorum’

Yurt içinde piyasanın kilitlendiği TCMB faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, piyasada halihazırda 581 milyar TL tutarında bir likidite fazlası olduğuna dikkat çekti. Mevcut konjonktürde politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılmasını beklediğini ifade eden Dr. Sevgen, faiz artırımının bu aşamada sürpriz olacağını dile getirdi.

Dr. Sevgen, "Eğer ben Para Politikası Kurulu üyesi olsaydım, parasal arzın kontrol edilmesi ve kredi miktarının azaltılması adına faizin %40’a yaklaştırılması yönünde oy kullanırdım; ancak bir piyasacı olarak %37'de tutulup ardından gelecek açıklama metninin takip edilmesinin daha olumlu bir hava yaratacağını düşünüyorum" dedi.

Borsa İstanbul'da Halkbank ve teknik seviyeler

Borsa İstanbul'un bir süredir 13.500 seviyelerinde tutunmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Dr. Sevgen, işlem hacminin düşmesinin alıcı ve satıcıların dengede olduğunu gösterdiğini belirtti. Ancak yükseliş eğiliminden bahsedebilmek için 14.100 direncinin aşılması gerektiğinin altını çizdi.

Günün en önemli gelişmesi olarak Halkbank davasının düşebileceğine dair haberleri işaret eden Dr. Sevgen, her ne kadar bankanın endeks içindeki ağırlığı çok yüksek olmasa da bu haberin bankacılık sektörü ve Türkiye-ABD ilişkileri açısından pozitif algılandığını, bunun da piyasaya olumlu bir başlangıç yaptırabileceğini ifade etti.

Emtia ve döviz: ‘Nakit ihtiyacı baskı yaratıyor’

Altın ve gümüşteki sert düşüşlerin SpaceX kaynaklı nakit ayarlamalarıyla ilgili olduğunu belirten Dr. Sevgen, altın fiyatlarının 4.000 dolar psikolojik sınırında tutunmaya çalıştığını ancak net bir yukarı hareket için SpaceX belirsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Brent petrolün 92 dolar seviyelerinde seyrettiğini hatırlatan Dr. Sevgen, İran-ABD gerilimine rağmen fiyatların baskılanmasını yine küresel nakit ihtiyacına bağladı. Euro/Dolar paritesinde ise 1,15 seviyelerinin önemli bir destek olduğunu ve 1,16’nın aşılması durumunda bir tepki alımı gelebileceğini öngördü