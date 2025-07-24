Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz indirimi yapılacak mı?

Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, TCMB'nin atacağı adımları yakından takip ederken, olası bir faiz indiriminin piyasalara etkisi merak ediliyor.

TCMB'nin 2025 yılı toplantı takvimine göre, temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak. Kritik faiz kararı, bugün saat 14:00'te açıklanacak.

Faizde beklentiler ne?

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi ağırlık kazanırken, bu durum özellikle borsada yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. Faiz indirimi konusunda piyasalarda bir belirsizlik var. Merkez Bankası'nın 250 baz puandan 600 baz puana kadar değişen faiz indirimi senaryoları üzerinde durduğu iddia ediliyor.

Özellikle son dönemde borsada görülen hızlı yükselişlerde, faiz indirimi beklentilerinin etkili olduğu vurgulanıyor. Merkez Bankası'nın kararı, yalnızca Borsa İstanbul değil, aynı zamanda dolar/TL kuru ve tahvil piyasaları üzerinde de belirleyici olacak.

Son faiz kararı ne olmuştu?

TCMB, haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizini sabit tutmuştu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46 seviyesinde bırakılmıştı. Temmuz ayı kararı ise para politikasının yönü ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar açısından kritik önem taşıyor.