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Piyasaların gözü perşembe gününde: Ne karar çıkabilir?

Yurt içinde piyasalar, TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Peki, ne karar çıkabilir? İşte ekonomistlerin beklentisi...

Haber Merkezi
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Piyasaların gözü perşembe gününde: Ne karar çıkabilir?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararını açıklayacak. Bankanın saat 14.00'te açıklayacağı karardan, politika faizinde bir değişiklik beklenmezken; karar metnindeki ifadeler yakından takip edilecek.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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