Piyasaların gözü TCMB'nin faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

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Küresel pay piyasaları, ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve yapay zeka sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle haftayı karışık tamamladı. ABD'de yıllık enflasyon son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl sonuna kadar üç kez faiz artırabileceği beklentisi güçlendi.

Teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki satış baskısı, yatırımcıları devlet tahvillerine yönlendirdi. Çinli çip üreticisi CXMT'nin geliştirdiği teknolojilere ilişkin haberler de sektörde rekabet ve kârlılık endişelerini artırdı.

Altın geriledi, petrol yükseldi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 15 baz puan düşüşle yüzde 5,09'dan tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,4 azalarak 101,8'e geriledi. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 165 dolara inerken, Brent petrol yüzde 4,75 yükselişle 109,69 dolara çıktı.

New York borsasında S&P 500 yüzde 1,95, Nasdaq yüzde 4,48 gerilerken, Dow Jones yüzde 0,67 yükseldi.

Avrupa borsalarında yükseliş

Avrupa borsaları, enerji ve savunma hisselerinin desteğiyle haftayı yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 3,09, Almanya'da DAX yüzde 2,14, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,97 ve İtalya'da MIB 30 yüzde 0,21 değer kazandı.

Asya borsalarında sert kayıplar

Asya piyasalarında teknoloji hisselerindeki satışlar öne çıktı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 14,46 düşerek son 18 yılın en sert haftalık kaybını yaşadı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 5,37, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,56 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,10 geriledi.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Yurt içinde BIST 100 endeksi haftalık yüzde 4,44 düşüşle 11.721 puandan kapanırken, dolar/TL yüzde 0,5 yükselişle 49,5140 seviyesine çıktı.

Gelecek hafta piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı olacak. Anketlere göre; politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi bekleniyor. Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.