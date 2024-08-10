Piyasaların gündemi geçen hafta yordu

Bloomberg HT’nin haberine göre, küresel piyasalarda ABD verilerinde resesyon endişelerinin artmasıyla teknoloji tarafında yoğunlaşan satışlar yaşandı.

Yurt içinde de sosyal medya uygulaması Instagram BTK kararıyla kapatılırken, TCMB’nin enflasyon hedefinde değişikliğe gitmemesiyle de hafta tamamlandı.

İşte geçen hafta yaşananlarda öne çıkan başlıklar:

Küresel piyasalarda “kara pazartesi”

Küresel piyasalarda, ABD'de cuma günü başlayan satış dalgası, haftanın ilk saatlerinde Asya piyasalarında daha da şiddetlendi. Haftanın ilk işlem gününde borsalarda sert satışlar görülürken, tahviller ralli yaptı.

ABD'de Nasdaq vadelileri yüzde 6'ya varan düşüş gösterirken, BİST 100 endeksi de güne devre kesicili bir açılış yapmıştı.

Instagram'a erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet sitesindeki bilgiye göre, Instagram'a erişim engeli getirildi. Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söylerken, görüşmeler 8. Günün sonunda da devam ediyor.

TCMB enflasyon öngörüsünü değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 Enflasyon Raporu-III sunumu için kameraların karşısına geçerken, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. TCMB bu yıl sonu için tahminini yüzde 38 olarak korurken, 2025 için yüzde 14, 2026 için de yüzde 9 tahminlerini korudu.

Yurt dışından alınan e-ticaret ürünlerinde vergi düzenlemesi

Yurt dışından yapılan e-ticaret alışverişlerinde 150 Euro olan vergi sınırı 30 Euroya inerken, vergi oranı da AB’den gelenlere yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlere de yüzde 60 oranında oldu.

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici enflasyonu temmuz ayında bir önceki aya göre hız kazanırken, bir önceki yılın aynı ayına göre hız kesti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı.

Türk-İş'ten enflasyon farkı kadar zam talebi

İşçi Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu, toplantısında yüzde 24,73'lük enflasyon farkı zammının, sözleşme tarihi fark etmeksizin, tüm toplu iş sözleşmelerine uygulanması istendi.