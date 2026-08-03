Piyasanın konkordato kabusu bitmiyor

MERVE YİĞİTCAN

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği istatistiklere göre, reel sektörün konkordato başvuruları geçen yıla göre belirgin şekilde hız kesse de yüksek kalmaya devam ediyor. Verilere göre, mahkemeler temmuz ayında 184 dosya için geçici mühlet kararı verirken, tutar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 azaldı. Bunda Temmuz 2025’in aylık bazda tarihi zirve olmasının da etkisi yüksek oldu. Yine geçen ay 91 dosya için kesin mühlet kararı çıkarken, 139 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildi. Kesin mühlet kararları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35, ret kararları ise yüzde 16 düştü. Yanı sıra temmuzda 26 dosya için iflas kararı verilirken, 30 konkordato dosyası için de tasdik kararı çıktı.

Ret kararlarında dikkat çekici artış

Ocak-Temmuz 2026 dönemine bakıldığında ise mahkemelerce geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüşle 1167 oldu. Aynı dönemde kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı yüzde 4 düşüşle 918’e inerken, konkordatonun reddi kararı çıkan dosya sayısında genel tablonun tersine bir artış yaşandı. Buna göre mahkemelerce verilen ret kararları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 1146’ya ulaştı. Başvuru sayısındaki genel gerilemeye rağmen ret kararlarındaki bu artış, mahkemelerin ve denetim mekanizmalarının suistimallere karşı daha seçici davranmasından ve mali yapısı kurtarılamayacak düzeyde zayıflayan dosyaların sistem tarafından hızla elenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İflaslar yüzde 36 yükseldi

Ocak-Temmuz 2026 döneminde mahkeme kararlarındaki en dikkat çekici kırılmalardan biri de iflas ve tasdik verilerinde yaşandı. Bu dönemde iflas kararları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 171’e çıkarken, konkordatonun başarıyla sonlandığı tasdik kararı verilen dosya sayısı ise yüzde 112 gibi çarpıcı bir artışla 127’ye yükseldi. Bu artışlarda konkordato süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle geçmiş dönemlerden geriye sarkan ve sistemde biriken dosyaların mahkemelerce nihayet karara bağlanmaya başlamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan bu tablo, mali yapısını gerçekten düzeltme potansiyeli olan şirketlerin süreci başarıyla tamamlayabildiğini, çıkış yolu bulamayanlar için ise yolun sonunun iflas olduğunu ortaya koyuyor.

Konkordatoda inşaat ve tekstil zirvede

Konkordato kararlarının sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıldan farklı olarak inşaat sektöründeki konkordato başvurularında yeniden zirveye oturduğu görülüyor. Ocak-Temmuz 2026 döneminde geçici mühlet kararlarının 124'ü inşaattan gelirken, 107 dosya da tekstil sektöründen geldi. Giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme de eklendiğinde tekstil ve hazır giyimde konkordato sayısı 159'a çıkıyor. İnşaat ve tekstili, 73 konkordato ile metal ürün imalatı takip ederken, dördüncü sırada 63 geçici mühlet kararı ile tarım, beşinci sırada da 52 geçici mühlet kararı ile nakliye geliyor.

Borsa şirketleri de konkordatoya sarıldı

Yılın yedi ayında konkordato dalgası yalnızca KOBİ'leri ve geleneksel imalatçıları değil, sermaye piyasalarında işlem gören dev şirketleri de sarstı. Borsada işlem gören şirketlerden Türk İlaç ve Serum Sanayi haziran ayında konkordato alırken, ambalaj sektörünün önemli oyuncularından Barem Ambalaj da temmuzda İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 3 aylık geçici mühlet aldı. Ocak-temmuz döneminde konkordato dalgası sadece halka açık şirketlerle sınırlı kalmadı; yüksek finansman maliyetleri ve nakit akışı sıkışıklığı, ana tedarik zincirlerinde ve üretim üslerinde faaliyet gösteren pek çok orta ve büyük ölçekli imalatçıyı da yasal kalkan aramaya yöneltti. Bu dönemde tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel markalara üretim yapan FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ; metal ve ambalaj gibi kritik sanayi kollarında faaliyet gösteren Elit Çanta ile Novo Alüminyum'un konkordato kararları da dikkat çekti.