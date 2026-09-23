Piyasanın ve vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi verilerinden derlediği Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonuna ilişkin beklentileri açıklandı.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,01 puan artışla yüzde 23,70 seviyesine yükseldi. Hanehalkının enflasyon beklentisi de 0,02 puan artarak yüzde 45,60 oldu. Reel sektörün beklentisi ise 0,30 puan azalışla yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Yıl sonu beklentileri de değişti

Yıllık bazda karşılaştırıldığında, geçen yıl eylül ayında yüzde 22,25 olan piyasa katılımcıları beklentisi bu yıl eylül ayında yüzde 23,70'e yükseldi. Reel sektörün beklentisi 2025 yılı eylül ayındaki yüzde 36,80 seviyesinden yüzde 32,50'ye, hanehalkının beklentisi ise yüzde 52,99'dan yüzde 45,60'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.