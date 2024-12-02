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Piyasayı krize sokan sahte dolarların ardından vatandaş yine altına akın etti!

Geçen hafta, piyasada sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar büyük bir kriz yarattı. Döviz büroları ve bankalar bu sahte paralarla baş edemezken, birçok noktada alım satım işlemleri durdu. Yatırımcılar ise güvenli liman olarak yine altını tercih etti.

Haber Merkezi
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Piyasayı krize sokan sahte dolarların ardından vatandaş yine altına akın etti!
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Ülke geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Hatay’da vatandaşların altına alan rağbetini arttırdı. Kuyumcu Remzi Sudan, vatandaşların yatırım için güvenli liman olan altına sığındığını söyledi.

"Altına olan rağbet arttı"

Son günlerde piyasalarda sahte 50 ve 100 Dolar olduğu söylentileri vatandaşların dövize olan ilgisini azaltmaya başlamıştı. Yatırım yapmak isteyen ve elindeki mevcut parasını güvenceye almak isteyen vatandaşların güvenli limanı altın oldu. Güneyler Kuyumculuk Hazine Müdürü Remzi Sudan, ABD seçimleri ve sahte dolar söylentileri sonrası vatandaşların altına olan rağbetinin arttığını söyledi.

"En güvenli yatırım aracı"

Altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini dile getiren Remzi Sudan, “Piyasa çok fazla sahte dövizin olması, döviz büfelerinin ve bankaların dolardan çekimser tutumları insanları altın almaya itiyor. ABD seçimleri ve borsadaki spekülatif hareketler bunların tamamı, insanları en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendiriyor. 

Deprem felaketinde de gördüğümüz gibi insanlar yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri, afet anında üzerlerinde bulundurabilecekleri yatırımlar düşünüyorlar. Haliyle buda insanları en basit seçim olan altına itiyor.

 "Hiçbir zaman değer kaybetmedi"

24 ayar has altın şuan da 3 bin 80 TL fiyatlarında. Bu geçtiğimiz haftalarda seçim kaynaklı ufak bir düşüş yaşasa da yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, değer kaybetmeyecekte. En güvenli liman her daim altındı” dedi.

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