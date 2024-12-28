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Plastik alışveriş poşetine zam geldi: Tüketicilerin ödeyeceği tutar değişecek mi?

Plastik alışveriş poşetine zam geldi, yeni fiyat Resmi Gazete'de yayımlandı. Plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı yeni yıldan itibaren '86 kuruş' olarak belirlendi. 2024 yılında bu tutar 60 kuruş olmasına rağmen tüketici için 25 kuruşta sabitlenmişti. Gelen zammın ardından poşet ücretinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Haber Merkezi
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Plastik alışveriş poşetine zam geldi: Tüketicilerin ödeyeceği tutar değişecek mi?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla birlikte plastik poşetlere de zam geldi.

Poşet ücreti 86 kuruş oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Bu karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tüketicilerin ödeyeceği tutar değişecek mi?

2024 yılında plastik poşetler için geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak tüketicilerin ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabitlenmişti. Bu kararın ardından plastik poşetler için tüketicilerin ödeyeceği tutarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

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