Plastik poşetlere zam yolda! 5 yıl sonra ilk kez fiyat değişecek

Alışverişte kullanılan plastik poşetlere zam geliyor. Market ve alışverişte kullanılan poşetler alınacak kararla ilk kez 5 yılın ardından artırılacak.

2019’da para ile satılmaya başlanmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu kararıyla 2019 yılında plastik poşetler kuruştan satılmaya başlandı. Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, ücretli hale getirildi. Tam 5 yılın ardından altı kurum yarın bir araya gelecek ve 25 kuruşluk poşetlerin fiyatının ne olacağına karar verecek.

Zam gündeme gelmiş, iptal edilmişti

Plastik poşetlerin, marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 25 kuruştan satılması uygulaması devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda zam yapılması gündeme gelmiş, iptal edilmişti.

Yarın komisyon toplanıyor

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.

6 kurum poşet fiyatlarını belirleyecek

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor.

Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinden kaynaklanan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.