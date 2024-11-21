Plastik sektöründen gümrük düzenlemesine tepki: Maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı

Belirli plastik hammaddelerin ithalatında yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından rapor düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler, “Söz konusu düzenleme ithal edilerek yurtiçine tedarik edilen ürünün hangi sektöre yönelik üretimde kullanılacağının da takibini gerektirmektedir. Oysa ki beyannameler ithalat anında verilirken satış bunun çok sonrasında gerçekleşebilmektedir. Bu durumda ise sürecin sağlıklı işlemesi mümkün gözükmemektedir” dedi.

"Geriye dönük maliyet artışı kâr marjının düşürüyor"

Düzenlemenin 2024 yılı başından beri gerçekleşmiş olan ithalatlara da uygulanması sebebiyle firmalar açısından geriye dönük bir maliyet artış unsuruna dönüştüğünü dile getiren Benliler, “Firmalar bu zamana kadar geçmiş yıllarda olduğu gibi ithalatlarını gerçekleştirdi ve maliyet kalemlerini göz önünde bulundurarak ithal ettikleri ürünleri piyasaya sürdü. Lakin geldiğimiz noktada 2024 yılı boyunca gerçekleşen tüm ithalatlar için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu hazırlanması gerektiği söyleniyor. Bu durum ise gerçekleşmiş ticarette maliyet artışı ve dolayısıyla kâr marjının düşürülmesi anlamına geliyor. Düzenlemenin ilk etapta 2024 yılı beyannamelerini kapsam dışı tutacak şekilde güncellenmesi sonrasında ise sektör paydaşlarının görüşleri de alınarak gözden geçirilmesi etkilenen tüm sektörler açısından kritik öneme sahiptir” dedi.

"Girdi maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı"

Maliyetler üzerindeki artışların enflasyonist etkisine de değinen Benliler, “Bu ve benzeri girdi maliyetlerini artırıcı düzenlemeler, kamunun büyük bir özveriyle mücadele ettiği enflasyon üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Enflasyonla mücadelede en az talep tarafı kadar önemli bir unsur olan arz tarafının da ele alınması ve girdi maliyetlerini azaltmak için adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.