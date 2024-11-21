  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Plastik sektöründen gümrük düzenlemesine tepki: Maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı
Takip Et

Plastik sektöründen gümrük düzenlemesine tepki: Maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler, belirli plastik hammaddelerin ithalatında yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından rapor düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesinin sektörü olumsuz etkilediğini dikkat çekerek “Maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Plastik sektöründen gümrük düzenlemesine tepki: Maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı
Takip Et

Belirli plastik hammaddelerin ithalatında yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından rapor düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler, “Söz konusu düzenleme ithal edilerek yurtiçine tedarik edilen ürünün hangi sektöre yönelik üretimde kullanılacağının da takibini gerektirmektedir. Oysa ki beyannameler ithalat anında verilirken satış bunun çok sonrasında gerçekleşebilmektedir. Bu durumda ise sürecin sağlıklı işlemesi mümkün gözükmemektedir” dedi.

"Geriye dönük maliyet artışı kâr marjının düşürüyor"

Düzenlemenin 2024 yılı başından beri gerçekleşmiş olan ithalatlara da uygulanması sebebiyle firmalar açısından geriye dönük bir maliyet artış unsuruna dönüştüğünü dile getiren Benliler, “Firmalar bu zamana kadar geçmiş yıllarda olduğu gibi ithalatlarını gerçekleştirdi ve maliyet kalemlerini göz önünde bulundurarak ithal ettikleri ürünleri piyasaya sürdü. Lakin geldiğimiz noktada 2024 yılı boyunca gerçekleşen tüm ithalatlar için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu hazırlanması gerektiği söyleniyor. Bu durum ise gerçekleşmiş ticarette maliyet artışı ve dolayısıyla kâr marjının düşürülmesi anlamına geliyor. Düzenlemenin ilk etapta 2024 yılı beyannamelerini kapsam dışı tutacak şekilde güncellenmesi sonrasında ise sektör paydaşlarının görüşleri de alınarak gözden geçirilmesi etkilenen tüm sektörler açısından kritik öneme sahiptir” dedi.

"Girdi maliyetlerini azaltmak için adımlar atılmalı"

Maliyetler üzerindeki artışların enflasyonist etkisine de değinen Benliler, “Bu ve benzeri girdi maliyetlerini artırıcı düzenlemeler, kamunun büyük bir özveriyle mücadele ettiği enflasyon üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Enflasyonla mücadelede en az talep tarafı kadar önemli bir unsur olan arz tarafının da ele alınması ve girdi maliyetlerini azaltmak için adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Plastik poşetlere zam yolda! 5 yıl sonra ilk kez fiyat değişecekPlastik poşetlere zam yolda! 5 yıl sonra ilk kez fiyat değişecekEkonomi
Dünya Plastik Konseyi’nden Birleşmiş Milletler’e küresel anlaşma öncesi son çağrıDünya Plastik Konseyi’nden Birleşmiş Milletler’e küresel anlaşma öncesi son çağrıSürdürülebilir Ekonomi
PLASFED Başkanı Karadeniz: Şirketler büyüme ve yatırım planlarını ertelemek zorunda kalıyorPLASFED Başkanı Karadeniz: Şirketler büyüme ve yatırım planlarını ertelemek zorunda kalıyorSektör Haberleri

 

Ekonomi
ING: TCMB açıklamasının tonu ve faiz indirimi rehberli önemli
ING: TCMB açıklamasının tonu ve faiz indirimi rehberli önemli
Bakan Uraloğlu araç sahiplerini uyardı! 1 Aralık'ta başlıyor: Cezası var
Bakan Uraloğlu araç sahiplerini uyardı! 1 Aralık'ta başlıyor: Cezası var
Türk çayı ihracatı 19,8 milyon doları aştı
Türk çayı ihracatı 19,8 milyon doları aştı
Rekabet Kurulu'ndan Visa ve Mastercard hakkında soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Visa ve Mastercard hakkında soruşturma
Marmarabirlik üreticiye 354 milyon TL ödeme yapacak
Marmarabirlik üreticiye 354 milyon TL ödeme yapacak
Sultaniye üzümü ihracatta yüz güldürdü
Sultaniye üzümü ihracatta yüz güldürdü