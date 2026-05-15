Plastik ve kauçuk sanayisi yeşil dönüşümle yeniden şekilleniyor

DERYA KARAYAĞIZ TAHMAZ

Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı sektörleri arasında önemli bir yere sahip olan plastik ve kauçuk sanayisi, 2026 yılında hem maliyet baskıları hem de yeşil dönüşüm gündemiyle yeni bir döneme giriyor. Ambalajdan otomotive, beyaz eşyadan inşaata kadar onlarca sektörün tedarik zincirinde kritik rol oynayan sektör, küresel talepteki dalgalanmalar, yüksek finansman maliyetleri ve Avrupa Birliği’nin çevre odaklı düzenlemeleri nedeniyle dönüşüm sürecini hızlandırıyor.

Sektörün ölçeği ise dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) 2025 Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu’na göre, Türkiye plastik sektörü yıllık yaklaşık 10 milyon ton üretim hacmi, 45 milyar dolara yaklaşan cirosu ve 7 milyar doların üzerindeki doğrudan ihracatıyla Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın ise altıncı büyük plastik üreticisi konumunda bulunuyor.

200 ülkeye ihracat yapılıyor

Ticaret Bakanlığı’nın Kolay İhracat Platformu verilerine göre, Türkiye’nin plastik ve kauçuk ürünleri ihracatı 15,9 milyar dolar seviyesini aşarken, sektör yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. En büyük pazarlar arasında Almanya, İtalya ve ABD öne çıkıyor. Sektör 2024 yılında 35 milyar doların üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaştı ve 2030’a kadar yıllık ortalama yüzde 8,4 büyüme potansiyeli taşıyor. Ancak özellikle petrokimya hammaddelerinde dışa bağımlılık, üretim maliyetlerini artırırken, enerji giderleri ve kur baskısının kârlılığı zorladığına dikkat çekiliyor. Buna rağmen Türk plastik ve kauçuk üreticileri, esnek üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat altyapısıyla Avrupa başta olmak üzere pek çok pazarda rekabet gücünü korumaya çalışıyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı üretim modelini değiştiriyor

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve sürdürülebilir üretim kriterleri, plastik ve kauçuk sektöründe üretim anlayışını doğrudan etkiliyor. Özellikle geri dönüştürülebilir hammaddeler, düşük karbon ayak izi ve enerji verimliliği yatırımları şirketlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sektörde son dönemde geri dönüşüm ve çevresel uyum yatırımları da hız kazanmış durumda. PAGDER ve PAGEV tarafından yürütülen “ikiz dönüşüm” projeleri kapsamında şirketler, karbon ayak izi ölçümü, enerji verimliliği ve dijital üretim altyapıları konusunda yeni yatırımlara yöneliyor.

PAGEV’in 2025 değerlendirmesine göre, plastik ve mamulleri ihracatı yılın ilk dört ayında 3,06 milyar dolara ulaşırken, sektörün kimya ihracatı içindeki payı yüzde 29,5’e yükseldi. Böylece plastik sektörü, kimya sanayisi içinde ihracatta ilk sıradaki konumunu korudu. Son dönemde birçok üretici, geri dönüştürülmüş plastik kullanım oranını artırmaya yönelik yatırımlara hız verirken, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarına yönelik projeler de yaygınlaşıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde yalnızca fiyat avantajı değil, çevresel uyum kapasitesi de ihracatta belirleyici olacak. Bu nedenle sektörün özellikle karbon salımı düşük üretim teknolojilerine yatırım yapması kaçınılmaz hale geliyor.

Katma değerli üretim öne çıkıyor

Türkiye plastik sanayisi, üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer alırken, özellikle ambalaj, otomotiv yan sanayi, medikal ürünler ve teknik plastikler alanında büyümesini sürdürüyor. İç pazardaki talep dalgalanmalarına rağmen ihracatın sektörü ayakta tuttuğunu belirten sektör temsilcileri, katma değerli üretime geçişin önemine dikkat çekiyor. Standart ürünlerde küresel rekabetin sertleşmesi nedeniyle firmalar, mühendislik plastikleri, savunma sanayisine yönelik teknik ürünler ve yüksek performanslı polimer çözümlerine yöneliyor. Elektrikli araç dönüşümünün de plastik kullanımını artırması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, elektrikli ve otonom araç teknolojileri, daha hafif ve dayanıklı plastik-kompozit malzemelere olan talebi artırıyor. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki dönüşüm, plastik üreticilerini daha hafif, dayanıklı ve enerji verimliliği sağlayan ürünler geliştirmeye zorluyor.

Kauçuk sanayisinde otomotiv etkisi sürüyor

Kauçuk sektörü ise özellikle otomotiv sanayisindeki üretim hareketliliğinden doğrudan etkileniyor. Lastik, conta, hortum, sızdırmazlık ekipmanları ve teknik kauçuk parçalar üreten firmalar, hem iç pazardaki araç üretimine hem de ihracat odaklı tedarik zincirlerine bağlı olarak üretim gerçekleştiriyor. Elektrikli araç dönüşümü kauçuk sanayisinde de yeni ürün ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Daha hafif ve yüksek dayanımlı parçalar geliştirmeye yönelen sektör, Ar-Ge yatırımlarını artırırken teknik ürün üretiminde uzmanlaşmaya çalışıyor. Öte yandan doğal kauçuk fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar ve sentetik hammaddelerde yaşanan maliyet artışları sektörün en önemli sorunları arasında yer alıyor. TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi tarafından yapılan değerlendirmelerde enerji ve hammadde maliyetlerinin sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğu vurgulanıyor.

Geri dönüşüm yatırımları hız kazanıyor

Plastik atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla yapılan yatırımlar da sektörün yeni büyüme alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de son yıllarda geri dönüşüm tesislerinin sayısı artarken, özellikle gıda dışı ambalajlarda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı yaygınlaşıyor. Sektör temsilcileri, plastik kullanımının tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını, asıl hedefin sürdürülebilir kullanım ve etkin geri dönüşüm olması gerektiğini belirtiyor. Ambalaj, sağlık, lojistik ve gıda güvenliği gibi alanlarda plastiğin stratejik önemini koruduğuna dikkat çeken üreticiler, çevresel etkilerin azaltılması için teknolojik dönüşümün hızlandırılması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye’de çevre politikaları kapsamında tek kullanımlık plastiklere yönelik düzenlemelerin de sıkılaştığı görülüyor. 2019’da başlayan ücretli poşet uygulamasında plastik poşet fiyatı 2026 itibarıyla 1 liraya yükselirken, sektör çevre dostu alternatifler ve geri dönüşüm yatırımlarına daha fazla kaynak ayırıyor. Önümüzdeki dönemde hem plastik hem de kauçuk sektöründe dijitalleşme, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim yatırımlarının daha da hız kazanması bekleniyor. Özellikle yapay zekâ destekli üretim sistemleri, akıllı fabrikalar ve veri tabanlı kalite kontrol uygulamaları sektörün rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor. Türkiye’nin Avrupa’ye yakınlığı, güçlü üretim altyapısı ve hızlı teslimat kabiliyeti ise sektörün küresel tedarik zincirindeki stratejik konumunu korumasını sağlayan temel avantajlar arasında yer alıyor.