Plastikçiler güçlü iç pazar istiyor

OSMAN KILIÇ / İSTANBUL

Plastik sektörü hem iç pazarda hem de ihracatta zorluk yaşıyor. Sektörün önde gelen isimleri alım gücünün artırılması ve bu doğrultuda yapısal reformlar gerçekleştirilmesini sorunun çözümü olarak görüyor. Son yıllarda alım gücünün düşmesiyle birlikte iç pazarın hızla gerilediğini vurgulayan PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, “Bu süreçte sektörümüzün ihracat performansı taşıyıcı bir role büründü. Lakin 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ihracat pazarlarımızda da talebin gerilemesi sebebiyle sektörümüz 2022 yılının ilk yarısındaki kazanımlarını kaybetti” yorumunu yaptı. Sağlıklı bir büyüme için güçlü bir iç pazara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gülsün, “Türkiye’de ekonomik ortamın sağlıklı hale gelmesini sağlayacak ve vatandaşın alım gücünü yükseltecek politikalar hayata geçirilmeli” dedi.

Elektrikte üretimi önceleyen fiyatlama şart

Plastik sektörünün enerji yoğun bir sektör olduğunu ve bu kapsamda artan elektrik maliyetlerinden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini aktaran Gülsün, “Mevcut durumda sanayi kuruluşlarının zamlardan daha fazla etkilenmesinin sebebi son yıllarda enerji fiyatlamasında bir politika değişikliğine gidilerek sanayi elektriğinin konut elektriğinden daha pahalı hale getirilmesi” şeklinde konuştu. Gülsün şöyle devam etti: “Bu doğrultuda tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de üretimi önceleyen bir elektrik fiyatlama politikasının tekrar uygulanmasını talep ediyoruz.”

"İstikrar ve yapısal reformlar önemli"

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz de iç pazardaki daralmanın alım gücüyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Son yıllarda pozitif bir seyri olan ihracatın da Avrupa'da ekonominin yavaşlaması ile birlikte durağanlaştığını belirten Karadeniz, “Ekonomimizi canlandıracak konuların başında yapısal reformlar ve ekonomi politikalarında istikrar geliyor” diye konuştu. Karadeniz şöyle devam etti: “Bu doğrultuda adımlar atılması halinde çok dinamik bir yapıya sahip olan ülkemiz ekonomisi kısa sürede daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır.”

“Mesleki eğitim kurumlarımız yetersiz”

İnsan kaynağının birçok sektörde olduğu gibi plastik sektöründe de kanayan bir yara olduğuna vurgu yapan Karadeniz, “Mesleki eğitim kurumlarımız gerek nicelik gerek nitelik açısından yetersiz” değerlendirmesinde bulundu. 300 binin üzerinde istihdam sağlayan plastik sektörüne yönelik eğitim veren meslek lisesi sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Karadeniz, “Eğitim sisteminin istihdam piyasasının gerçeklerine uygun olarak dizayn edilerek orta-uzun vadede kalıcı çözüm sağlanması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.