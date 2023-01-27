Plastikte hem sanayi hem çevre için kaynağında ayrıştırma şart

OSMAN KILIÇ / İSTANBUL

Avrupa Parlamentosu Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komisyonu (ENVI) geçen yılın son aylarında atık sevkiyatlarına ilişkin AB süreçlerinde düzenleme yapılmasını öneren bir raporu kabul etmişti. Raporda OECD üyesi olmayan ülkelere tehlikeli atık ihracatının tamamen yasaklanması, Türkiye gibi OECD üyesi ülkelerin ise yakın takibe alınması öngörülüyordu. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda da kabul edilmesi beklenen rapor, mevzuatın nihai şekline ilişkin müzakere pozisyonunu oluşturacak.

“Kaynağında ayrıştırma en kısa sürede hayata geçmeli”

Atık ihracatı 2020’de 32,7 milyon tona ulaşan AB’nin bu düzenlemeyi hayata geçirmesi, geri dönüştürülen hurdanın yaklaşık yüzde 60’ını ithal eden Türkiye plastik sektörünü etkileyecek. Hurda ithalatının önemli bir kısmının AB ülkelerinden yapıldığına dikkati çeken PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, “Mevcut taslakta ülkemize gelen geri dönüşüme uygun plastik hurdanın ticaretini kısıtlayıcı bir durum bulunmuyor. Bu sebeple kısa vadede olumsuz bir etki yaratması beklemiyoruz” dedi.

Ancak orta-uzun vadede Türkiye’nin ağırlıklı bir kaynağında ayrıştırma sistemine kavuşması gerektiğini vurgulayan Gülsün, “Aksi halde hem çevre hem sanayi açısından kritik sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz” uyarısında bulundu.

Türkiye’de yeterli petrokimya üretimi olmaması sebebiyle plastik sektörünün büyük oranda ithalata bağımlı olduğunu söyleyen PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz de hammaddeye erişimde geri dönüşüm sektörünün önemine işaret ederek “Tabii geri dönüşüm için de hurda ithalatı kritik önem taşıyor” dedi.

Karadeniz, bu noktada AB’nin düzenlemelerinden ziyade Türkiye’nin kendi içinde ne gibi adımlar atabileceğine odaklanmanın daha sağlıklı sonuç vereceğini dile getirdi. Karadeniz şöyle devam etti: “Yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğumuz kaynağında ayrıştırma sisteminin en kısa sürede hayata geçirilmesi gelecekte yaşanabilecek potansiyel sorunların önüne geçecektir.”

■ “Geri dönüşümün teşvik edilmesi gerekiyor”

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’nin de geri dönüşüm konusunda vatandaşlarını bilgilendirmesi ve teşvik etmesinin kritik derecede önem arz ettiğinin altını çizen Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, geri dönüşüm konusunda teşvik edici adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Geri dönüşüm konusunda sektörün Ar-Ge tarafında ciddi adımlar attığını ifade eden Eren, “Türkiye’nin geri dönüşüm sektöründe teknolojik altyapı buradaki talep ve arzı karşılayacak kapasiteye sahip” diye konuştu.