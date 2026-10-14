"Plastikte konan kurallara maruz kalmayalım, standart koyalım"

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğiyle gerçekleştirilen 10. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi, "Yeni Dönemde Rekabet: Finansmandan Dönüşüme, Üretimden Küresel Pazarlara" ana temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen organizasyonda, plastik ambalaj sanayisinin mevcut durumu, küresel pazarlardaki konumu ve yeşil-dijital ikiz dönüşümün getirdiği finansman ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Küresel pazar 1,2 trilyon dolara koşuyor

Kongrenin açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, dünya plastik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının ambalaj sektörüne gittiğine dikkat çekerek, küresel ambalaj pazarının 2030 yılına doğru 1,2 trilyon dolara yaklaşmasının beklendiğini vurguladı. Plastik sanayisinin Türkiye ekonomisindeki stratejik yerine değinen Avdagiç, sektörün 10 milyon tonu aşan toplam üretimi, 53 milyar dolara yaklaşan cirosu ve 7 milyar doları geçen doğrudan ihracatıyla en güçlü sanayi kollarından birini oluşturduğunu hatırlattı.

Plastik ambalaj alt sektörünün 2025 yılını 4,02 milyon ton üretim ve 14,8 milyar dolar parasal hacimle kapattığını aktaran Avdagiç, ambalaj ihracatının ise 1,5 milyon ton ve 4,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını dile getirdi. Bu rakamların Türkiye’yi küresel üretim zincirinin kritik bir halkası haline getirdiğini kaydeden Avdagiç, “Artık sadece büyümek yetmiyor, doğru yönde büyümek gerekiyor. Plastik ambalaj bir sorunun kaynağı değil, aksine doğru tasarlandığında gıda israfını önleyen ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sunan stratejik bir araçtır” ifadelerini kullandı.

Sektörün geleceği ikiz dönüşümde

Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda atık yönetimi ve sürdürülebilirlik mevzuatlarının baştan yazıldığına işaret eden İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü gibi kurallara pasif şekilde maruz kalmak yerine, bu standartları aşan bir üretim vizyonu koyması gerektiğini belirtti. Sektörün geleceğini "ikiz dönüşüm" olarak tanımlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşümün belirleyeceğini vurgulayan Avdagiç, "Yeşil dönüşüm, atığın aslında kaybolmuş bir ham madde olduğunu keşfetmektir. Türkiye, Avrupa pazarına yakınlığı ve esnek üretim kabiliyetiyle bu dönüşümü başardığı takdirde yarışta çok öne geçecektir. Ancak bunun bir finansman boyutu var. Özellikle KOBİ niteliğindeki üreticilerimiz için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Türk Eximbank imkânları genişletilmeli, kamu eliyle dönüşüm finansmanı güçlendirilmelidir" dedi.

Eroğlu’ndan ‘zorlu konjonktür’ vurgusu

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise Türkiye plastik sanayisinin KOBİ’lerle başlayan serüveninin bugün Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyada ise altıncı üretim gücüne dönüştüğünü vurguladı. Sektörde 11 bini aşkın firmanın faaliyet gösterdiğine işaret eden Eroğlu, medikalden havacılığa, gıdadan ambalaja kadar Türkiye’nin global markaların bir numaralı tedarikçisi konumuna yükseldiğini belirtti.

Sanayicinin zorlu bir konjonktürden geçtiğini dile getiren Eroğlu, yüksek ham madde maliyetleri, aylık yüzde 5’lere ulaşan vade farkları, işletme sermayesi yetersizlikleri ve küresel fırsatçılıkların üreticiyi zorladığını aktardı. Global pazarlarda yaşanan sıkıntıların yanı sıra sanayicinin yetişmiş eleman problemine de dikkat çeken Eroğlu, PAGEV olarak Gebze Plastik OSB ve bünyelerindeki iki meslek lisesi ile yapısal sorunlara somut çözümler ürettiklerini söyledi.

Belçika merkezli PAGEV, AB'ye girdi!

Türk plastik sektörünün küresel kural koyucu süreçlerde edilgen kalmaması için tarihi bir adım attıklarını duyuran Yavuz Eroğlu, Belçika merkezli PAGEV International sivil toplum kuruluşunun resmî onay süreçlerinin tamamlandığı müjdesini verdi. Eroğlu, "Artık doğrudan AB merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak Brüksel'deki mevzuat hazırlıklarına doğrudan görüş vereceğiz; kurallara maruz kalan değil, süreci şekillendiren taraf olacağız" diye konuştu.

Geçmişten bu yana ham maddeye erişim, anti-damping soruşturmaları ve sektörel yükler karşısında yürütülen çetin mücadelelere değinen Eroğlu, kamuoyunda geniş tartışma yaratan Tek Kullanımlık Plastikler Yönetmelik Taslağı ve ücretli poşet uygulamalarına ilişkin son durumu da değerlendirdi. Tek kullanımlık plastikler konusunda sanayiyi ve çevreyi bir arada koruyan dengeli bir geçiş takvimi üzerinde Bakanlık ve Sıfır Atık Vakfı ile ortak bir noktaya gelindiğini kaydeden Eroğlu, yeşil dönüşüm sürecinde finansmanın KGF benzeri paketlerle ve kamu bankaları iş birliğiyle desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.