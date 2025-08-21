PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi: Türkiye'de fiyatlar değişecek mi?

Sony, PlayStation 5 fiyatlarının ABD'de bugün itibarıyla artırılacağını açıkladı. Şirket, zam kararını da "zorlu ekonomik koşullar" ve vergi yüklerine dayandırdı.

Yeni fiyat listesi nasıl?

Yeni fiyat listesine göre; PlayStation 5'in diskli versiyonu 499,99 dolardan 549,99 dolara, dijital versiyonu 449,99 dolardan 499,99 dolara yükseldi. Geçtiğimiz aylarda duyurulan PlayStation 5 Pro modeli de 699,99 dolardan 749,99 dolara çıktı. Sony, aksesuar fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve bu zammın yalnızca ABD için geçerli olacağını vurguladı.

Daha önce Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da benzer fiyat artışına giden şirket, ABD'deki kararını ise mayıs ayında duyurulduğu stok yönetim stratejilerinin ardından aldı. O dönemde ABD'ye üç aylık stok ayrılmış, gümrük vergilerinin olası etkilerine karşı "bekle-gör" politikası izlenmişti. Ancak CFO Lin Tao'nun açıkladığı üzere gümrük vergilerinin yaklaşık 684 milyon dolarlık ek maliyet getirmesi, bu zam kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Peki Türkiye'de fiyatlar değişecek mi?

Sony'nin açıklamasına göre bu fiyat artışı yalnızca ABD pazarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla resmi satış kanalları üzerinden Türkiye'de doğrudan bir zam beklenmiyor. Ancak ithalat yoluyla ABD'den getirilen PS5'lerin fiyatlarında artış yaşanabileceği belirtiliyor. Yine de Türkiye'de satılan cihazların büyük çoğunluğu farklı bölgelerden tedarik edildiği için kısa vadede yerel fiyatlarda kayda değer bir değişiklik olması beklenmiyor.