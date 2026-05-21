PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminde fiyat artışı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Son açıklamaya göre zamlı tarifelerin Türkiye fiyatları belli oldu.
Yapılan açıklamada en dikkat çekici detaylardan biri de mevcut üyeliklerin durumu oldu.
Sony’nin açıklamasına göre mevcut aboneler birçok bölgede eski fiyatlarını koruyabilecek ancak Türkiye ve Hindistan bu uygulamanın dışında tutulacak.
Bu da Türkiye’de mevcut abonelerin de zamdan etkileneceği anlamına geliyor.
PlayStation Plus Türkiye eski fiyatlar
|Abonelik Planı
|Abonelik Fiyatı
|Essential
|1 aylık 270 TL, 3 aylık 710 TL, 12 aylık 2 bin 160 TL
|Extra
|1 aylık 405 TL, 3 aylık 1.148 TL, 12 aylık 3 bin 645 TL
|Deluxe
|1 aylık 474 TL, 3 aylık 1.354 TL, 12 aylık 4 bin 266 TL
PlayStation Plus Türkiye yeni fiyatlar
|Abonelik Planı
|Abonelik Fiyatı
|Essential
|1 aylık 400 TL, 3 aylık 1020 TL, 12 aylık 2 bin 890 TL
|Extra
|1 aylık 600 TL, 3 aylık 1.660 TL, 12 aylık 4 bin 810 TL
|Deluxe
|1 aylık 710 TL, 3 aylık 1.960 TL, 12 aylık 5 bin 560 TL