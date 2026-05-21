  3. PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminde fiyat artışı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Son açıklamaya göre zamlı tarifelerin Türkiye fiyatları belli oldu.

Yapılan açıklamada en dikkat çekici detaylardan biri de mevcut üyeliklerin durumu oldu.

Sony’nin açıklamasına göre mevcut aboneler birçok bölgede eski fiyatlarını koruyabilecek ancak Türkiye ve Hindistan bu uygulamanın dışında tutulacak.

Bu da Türkiye’de mevcut abonelerin de zamdan etkileneceği anlamına geliyor.

PlayStation Plus Türkiye eski fiyatlar

Abonelik Planı Abonelik Fiyatı
Essential 1 aylık 270 TL, 3 aylık 710 TL, 12 aylık 2 bin 160 TL
Extra 1 aylık 405 TL, 3 aylık 1.148 TL, 12 aylık 3 bin 645 TL
Deluxe 1 aylık 474 TL, 3 aylık 1.354 TL, 12 aylık 4 bin 266 TL

 

PlayStation Plus Türkiye yeni fiyatlar

Abonelik Planı Abonelik Fiyatı
Essential 1 aylık 400 TL, 3 aylık 1020 TL, 12 aylık 2 bin 890 TL
Extra 1 aylık 600 TL, 3 aylık 1.660 TL, 12 aylık 4 bin 810 TL
Deluxe 1 aylık 710 TL, 3 aylık 1.960 TL, 12 aylık 5 bin 560 TL
