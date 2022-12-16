Pnömatik sistemlere yönelik 1271 patent işlemi gerçekleştirildi

Beyaz eşyadan otomotive, tarımdan makine sektörüne kadar birçok alanda yaygın bir kullanıma sahip olan pnömatik ve hidrolik sistemler sınai mülkiyet haklarında da gözle görülür bir yere sahip. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Türk Patent Kurumuna yapılan patent başvurularında pnömatik sistemler başlığı ile ilgili yapılan başvurularda patent sayısı 1.271 olarak karşımıza çıkıyor. Verileri yıllar özelinde incelediğimizde ise bunların 56 tanesi 2022 yılının 11 aylık dönemine ait. 2021’de 80 adet, 2020 yılında ise 140 patent işlemi gerçekleştirilmiş durumda” ifadelerini kullandı. Pnömatik sistemlerin hemen hemen her sektörü ilgilendiren bir alan olduğunun altını çizen Cumhur Akbulut, “Bu alandaki patent sayılarının yıllar özelinde daha fazla artış göstermesi gerekiyor. Özellikle bu alanda ticarileştirme odaklı çalışmaların yapılması sektördeki yerlilik oranın da artmasını sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.

Başvurular son üç yılda azalma trendi gösteriyor

Hidrolik sistemlerle ilgili toplamda 3 bin 153 patent başvurusunun gerçekleştirildiğinin altını çizen Cumhur Akbulut, “Bunlardan 2022 yılına ait 26 adet başvuru var. 2021 yılına 37 adet başvuru, 2020 yılına 53 adet başvuru mevcut. Buradaki başvuruların artış trendi göstermesi için kamu-üniversite ve sanayi iş birliklerine ağırlık verilmeli. Yurtdışı verilerinde ise bu alanda 58 bin civarında başvuru mevcut. Hidrolik sistemlerle ilgili ise toplamda 53 bin başvuru gerçekleştirilmiş durumda” diye konuştu.