Polat Grup Holding, 5 yılda 50 milyon Euro yatırıma imza attı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Polat Group Holding’in temelleri 1978 yılında Aydın’da Polat Makina ile atıldı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin büyümesiyle, 2019 yılında tüm grup şirketleri Polat Group Holding çatısı altında toplandı. Bugün makine, redüktör, kimya ve mühendislik gibi farklı alanlarda 4’ü yurt dışı, 9’u yurt içi olmak üzere toplam 13 grup şirketi ve binin üzerinde çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Polat, son beş yılda Polat Makina ve Polat Group Redüktör tarafında fabrika altyapısı, makine ve teçhizat yatırımları, kapasite artırımı ve dijital dönüşüm alanlarında toplam 50 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. Lokomotif iştiraklerinden biri olan Polat Makine’nin, gıda, çevre, biyo-endüstri ve endüstriyel uygulamalar için geliştirdiği santrifüj teknolojileriyle dünya çapında bilinen bir marka olduğunu dile getiren Polat, “Polat Makina’nın Yunanistan, İtalya ve Fas’ta da ayrı tüzel kişiliklere sahip yapılanmaları bulunuyor. Bir diğer önemli markamız Polat Group Redüktör ise vinç sistemlerinden otomasyon hatlarına kadar birçok endüstriyel uygulamada kullanılan redüktör çözümleri geliştiriyor. Polat Group Redüktör, Avrupa pazarındaki payını artırmak adına 2014 yılında Almanya’da da bir fabrika kurdu. Polat Group Holding olarak ürünlerimizi 5 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

“Yüksek katma değere özel önem veriyoruz”

Grup şirketlerinin 2025 yılında toplam ihracatının 45 milyon doların üzerine çıktığını dile getiren Polat, “Farklı sektörlere hitap eden geniş bir ürün gamına sahip olduğumuz için üretimi tek bir rakamla ifade etmek çok mümkün olmuyor fakat geliştirdiğimiz ürünlerin global pazarda güçlü bir karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. 2026 yılına oldukça güçlü başladık. Öncelikli hedeflerimiz arasında, ihracat pazarlarımızı genişletmek, ürün gamımızı ileri mühendislik gerektiren segmentlerde daha da zenginleştirmek ve Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz aracılığıyla yeni nesil teknolojilere odaklanmak yer alıyor. Ayrıca yüksek katma değerli ve ithal ikame niteliği taşıyan ürünlerin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Bu yaklaşım hem şirketimizin rekabet gücünü artırıyor hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Polat, son beş yıl içerisinde Polat Makina tarafında Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yürütülen süperkritik akışkan ekstraksiyon ve santrifüj sistemleri üretimi projesi, Polat Group Redüktör tarafında ise sikloid tip redüktör imalatı projesi çerçevesinde fabrika altyapısı, makine ve teçhizat yatırımları, kapasite artırımı ve dijital dönüşüm alanlarında toplam 50 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptıklarını aktardı.

“Sektöre kalifiye operatörler kazandırmayı hedefliyoruz”

Dijital dönüşüm tarafında SAP MII ile entegre, gelişmiş bir veri toplama ve analiz sistemi kurduklarını söyleyen Polat, “Ayrıca Andon sistemleri ve dijital izleme altyapılarıyla fabrikalarımızın tüm işleyişini anlık takip ve simüle edebildiğimiz Dijital İkiz projesini de tamamladık. Sanayinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacıyla da PG Academy’yi hayata geçirdik. Böylelikle hem çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hem de sektöre kalifiye operatörler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ürün portföyünü güçlendiriyor

Polat Makina tarafında önümüzdeki dönemde ürün portföyünü özellikle santrifüj teknolojileri, süper kritik akışkan ekstraksiyon sistemleri ve dijital izleme çözümleri tarafında daha da güçlendirecek çalışmalar yürüttüklerini belirten Polat, “Polat Group Redüktör bünyesinde ise geliştirdiğimiz sikloid redüktör teknolojileri, önemli Ar-Ge projelerimizin başında geliyor. Sikloid redüktörler; kompakt yapıları, yüksek tork kapasiteleri ve ani şok yüklerine karşı dayanıklı mekanik yapıları sayesinde özellikle maden, haddehane ve kırıcı gibi zorlu çalışma koşullarında önemli avantajlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde endüstriyel taleplerin yanı sıra robotik sistemler ve otomatik üretim hatlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara da çözüm sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Üretim ve rekabet gücümüz yüksek”

Polat Makina’yı sektörde ayrıştıran en önemli unsurun, yüksek teknoloji ile donatılmış üretim gücünü, uygulama bilgisi ve proses odaklı mühendislik yaklaşımıyla birleştirmesi olduğunu söyleyen Polat, “Sadece makine üretmiyoruz, müşterilerimizin ihtiyacını anlayarak onlara en doğru çözümü sunan bir yapı olarak da hareket ediyoruz. Polat Group Redüktör tarafında ise geniş ürün gamımız sayesinde farklı sektörlere yönelik çok sayıda çözüm sunabiliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel tasarım redüktör geliştirebilme kabiliyetimiz de önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, klasik dişli sistemlerinden farklı bir çalışma prensibine sahip sikloid redüktörü seri üretebilme kapasitemiz de rekabet gücümüzü artırıyor” diye konuştu.

“Kamu-sanayi iş birlikleri artırılmalı”

Türkiye’nin sanayide daha güçlü bir konuma gelmesi için yüksek katma değerli ürünlere ve ileri mühendislik gerektiren üretime daha fazla odaklanması gerektiğini vurgulayan Polat, “Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini teşvik eden politikaların ve kamu-sanayi iş birliklerinin artması büyük önem taşıyor. Sektör özelinde ise; artan yatırım ve işletme maliyetleri, enerji verimliliği ihtiyacı, nitelikli iş gücü eksikliği ve işletmelerin kesintisiz çalışma beklentisi öne çıkan konular. Önümüzdeki dönemde sektörün, fiyat odaklı rekabetten çok verimlilik, güvenilirlik ve uzun vadeli değer üretimi ekseninde şekilleneceğini düşünüyoruz” dedi.