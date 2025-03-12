Polatlı Tarım Kenti, kimliğine sanayiyi de ekliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, ilçenin ekonomisine ilişkin EKONOMİ’ye değerlendirmede bulundu. İlçenin köyleriyle birlikte 170 bin nüfusu bulunduğunu belirten Sakarya, bir tanesi yüzde 90, diğeri yüzde 45 doluluk oranına sahip iki OSB’yi yönettiklerini kaydetti.

Dünya markası güçlü firmaların yanında yerel firmalarla birlikte büyüyen OSB’lerin sınırlarının demiryoluna dayandığını belirten Ulvi Sakarya, aralarındaki 6 bin dönümlük araziyi de alıp iki OSB’yi birleştirme planları bulunduğunu aktardı.

Ulaşım başta olmak üzere güçlü bir altyapıya sahip olduklarını dile getiren Sakarya, yatırımcılara 1000 dönüme kadar arazi tahsis etme imkanları bulunduğu bilgisini verdi. Sakarya, tarıma yatırım yapmak isteyen şirketler için de verimli Polatlı topraklarının çok uygun olduğunu söyledi.

Turizmin Polatlı için önemli bir gelir kalemi olduğunu belirten Ulvi Sakarya, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın da desteğiyle Gordion’un UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.

“Tarım üniversitesi istiyoruz”

İlçenin tarıma dayalı ekonomisinin de çok güçlü olduğunu ifade eden Sakarya, ihtisaslaşmış bir tarım üniversitesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da söz verdiğini kaydeden Sakarya, başta girdi maliyetleri olmak üzere verimliliği artırarak ekonomiye katkı sağlanacağını vurguladı.

“Meslek liseleriyle entegre çalışıyoruz, eleman problemi yok”

Endüstri meslek lisesi ve çıraklık okuluyla entegre çalıştıklarını, ihtiyaca yönelik öğrenci yetiştirilmesini sağladıklarını ifade eden Sakarya, “İşletme, bize 30 tane personel alacağını söylüyor. Biz 60 kişiyi yetiştiriyoruz. Onun için ona da seçme hakkı tanıyoruz” dedi.

“Soğan sezonu 12 aya yayıldı”

Yaptıkları çalışmaların ardından Polatlı Soğanına coğrafi işaret alındığını bildiren Ulvi Sakarya, önceden 5-6 ay süren soğan sezonunun artık 12 aya çıktığını kaydetti.

Market zincirlerinin talebinin de Polatlı’dan karşılandığını dile getiren Sakarya, ürünün raf ömrünün uzatılmasına yönelik ciddi çalışma yapan firmaların bulunduğunu, yeni metotlarla hem ürünün 12 ay değerlendirildiğini hem de 12 ay istihdam oluşturulduğunu aktardı.

“Gençler rahat iş, şirketler rahat elaman buluyor”

Polatlı’da iş arayan gençlerin rahatlıkla iş bulduğunun altını çizen Ulvi Sakarya, ara elemanda sıkıtı yaşanmakla birlikte oda olarak firmalara destek sağladıklarını kaydetti. Sakarya, aynı şekilde eleman arayan firmalara da destek olduklarını ifade etti.

Küçük sanayi sitesinde de 100’e yakın firmanın tarım işleme aleti ürettiğini ve bunların bir kısmının Türkiye’de sektör lideri olduğunu dile getiren Sakarya, 50 milyon dolara ulaşan ihracat yanı sıra çok sayıda ihracatçı şirkete de bölgeden büyük katkı sağladıklarını kaydetti.

“Demiryolu büyük avantaj, deprem riski yok”

Polatlı’da sanayi bölgelerinin demiryoluna bitişik olmasının lojistik ve dolayısıyla yatırım yönünden büyük avantaj sağladığını anlatan Sakarya, bulunduğu bölgede deprem endişesi taşıyan sanayicilerin de yer talepleri bulunduğunu belirtti.

Polatlı il olursa yatırımlar daha da artacak

Polatlı’nın il olma konusunda bütün gereklilikleri yerine getirdiğine vurgu yapan Ulvi Sakarya, bu konuda adım atılması halinde kentin 4-5’inci teşvik bölgesi kapsamında olacağını, bunun da yatırımı hızlandıracağını vurguladı.

Polatlı Ticaret Odası’nın kuruluşunun 60’ıncı yılının kutlandığını dile getiren Sakarya, çok sayıda fuar organizasyonuna katıldıklarını, POLTEK sanal fuarında ise Azerbaycınlı iş insanlarıyla ilçenin bir araya getirildiğini söyledi.