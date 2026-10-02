Polipak Plastik yeni fabrikayla üretimini artırıyor

MERVE ESİN ADIGÜZEL / KOCAELİ

Şirket, Gebze Plastikçiler OSB'de 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde PP çember üretimini sürdürürken, PET çember ve patentli ürünü süperbant'ı da ürün gamına dahil etti. Polipak Plastik Kurucusu Kambiz Vatandost, "Yıllık 12 bin 300 ton üretim kapasitemizle hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki müşterilerimizin ambalaj ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ağır sanayiden seramik, ahşap, tarım, kağıt ve benzeri birçok sektöre yönelik paketleme ihtiyaçlarını karşılıyor, nakliye güvenliğinin sağlanması amacıyla yüksek mukavemetli çemberler üretiyoruz. Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandost, "Gebze'deki ana üretim tesisimizle sektöre hizmet vermeye devam ederken, artan global talebi karşılamak ve kapasitemizi artırmak adına Bilecik 3. OSB'de 50 dönümlük yeni bir fabrika yatırımını hayata geçirdik. 12 bin 300 ton olan yıllık kapasitemiz, yeni fabrika yatırımımızla daha yüksek seviyelere ulaşacaktır" dedi.

Üretim hatlarını geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına uygun şekilde tasarladıklarını belirten Vatandost, "Üretim hatlarımız yüzde 100 geri dönüştürülmüş hammadde ile üretim yapacak şekilde dizayn edildi. PET çemberde yüzde 100 PET şişe kırıkları, polipropilen çember üretimimizde ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş PP hammadde kullanarak atıkları üretime kazandırıyoruz" dedi.