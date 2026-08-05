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Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesine 350 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesine 350 öğrenci alınacak.

Haber Merkezi
AA
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Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesine 350 öğrenci alınacak
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının "2026 Yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi Adayları Giriş Sınavı Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İç Güvenlik Fakültesine giriş sınavıyla 285'i erkek, 30'u kadın, 35'i de şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları arasından başvuracak adaylardan olmak üzere toplam 350 öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde, başkanlığın "pa.edu.tr" internet adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi aynı internet sitesinden ilan edilecek.

Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Alan Yeterlilik Testi'nin sonuçlarından başvurulacak sıralamaya göre eşit ağırlık için 90 bin, sayısal için 100 bin, sözel için de ilk 30 bin içerisinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise belirtilen sıralamaya karşılık gelen puanların yüzde 80'ini almış olma şartı gerekiyor.

Sınavı geçerek İç Güvenlik Fakültesine yerleşen ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, komiser yardımcısı olarak atanacak.

Alıma ilişkin detaylara "pa.edu.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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