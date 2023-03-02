Polisan Holding 2022 karını açıkladı

Polisan Holding'den yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding'in konsolide geliri 2021'e kıyasla geçen yıl yüzde 113 artarak 4,2 milyar TL'ye, kombine gelirleri de yüzde 102 atarak 7,2 milyar TL'ye çıktı.

Polisan Holding'in konsolide net karı yüzde 482,9'luk artışla 1,6 milyar TL, kombine net karı da yüzde 604,9'luk yükselişle 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, 2022 yılında, dünya ekonomisini tehdit eden yüksek enflasyon ve resesyon gölgesinde, operasyonları sıkı bir finansal disiplin çerçevesinde yönetmeye devam ettiklerini kaydetti.

Grup şirketlerinin işletme sermayesinin ihtiyaçları ve borçlulukları için oluşturdukları planlamanın daha kontrollü ilerlemeye imkan verdiğini aktaran Hacıkamiloğlu, "Globalde yaşanan sorunlara ve belirsizliklere rağmen yatırım takvimimize sadık kaldık, 378 milyon TL tutarında kombine yatırım harcaması gerçekleştirdik. Son 5 yılda büyüme odağı ile gerçekleştirdiğimiz kombine yatırım tutarımız ise 763 milyon TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Polisan Kimya'nın yeni reçine fabrikasında ihracata yönelik katma değeri yüksek ürün üretimine geçileceğini bildiren Hacıkamiloğlu, novalak reçinesi yatırımına başlayacaklarını da aktardı.

Hacıkamiloğlu, sahip oldukları AR-GE merkezi sayısını 3'e çıkaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Polisan Kimya ve Polisan Kansai Boya'nın kendi AR-GE merkezleri bulunmakta. Bu iki merkezimiz sayesinde iç pazarda ve uluslararası pazarda rekabetçiliğimiz her geçen gün artıyor. Polisan Yapıkim şirketimiz bünyesinde de AR-GE Merkezi açmak istiyoruz. Beton, çimento ve yeraltı kimyasalları kategorilerindeki ürünlerimizin 27 tanesi uluslararası Çevresel Ürün Beyanları, yani EPD belgeli. Yeşil bina projelerinin önemli malzeme üreticilerinden biriyiz ve buradaki gücümüzü büyütmek için AR-GE merkezini hızla açmak istiyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına özel, değer zincirindeki paydaşlarımızın operasyonel doğal kaynak tüketimlerinin azalmasına katkı sağlayan yeni çevre dostu ürünler üzerindeki çalışmalarımızı böylece derinleştirip hızlandırabileceğiz."

"Yunanistan'da geri dönüştürülmüş PET yatırımına başlayacağız"

Polisan Hellas fabrikalarındaki preform kalıp yatırım çalışmalarının tamamlandığını aktaran Hacıkamiloğlu, Yunanistan'da geri dönüştürülmüş PET yatırımına başlayacaklarını bildirdi.

Balkanların tek granül pet üreticisi olan Polisan Hellas'ın bu yeni yatırımlarla müşteri portföyünü çeşitlendirmesini beklediklerini belirten Hacıkamiloğlu, Kocaeli Körfez bölgesinde bulunan liman yatırımları Poliport'ta devam eden ve sıvı yük tarafındaki depolama kapasiteyi arttırmaya yönelik yeni tanklar hakkında da bilgi verdi.

Yeni tanklarla birlikte Mart 2023'te depolama kapasitesinin 291 bin 600 metreküpe çıkacağını bildiren Hacıkamiloğlu, orta-uzun vadede ulaşmak istedikleri dolum kapasitesinin 436 bin metreküp olacağını kaydetti.