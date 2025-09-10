  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Polisan Holding’in bölünme işlemi tescillendi, işlem sırası geçici olarak kapatılacak
Takip Et

Polisan Holding’in bölünme işlemi tescillendi, işlem sırası geçici olarak kapatılacak

Polisan Holding 29 Ağustos'ta alının Genel Kurul kararları doğrultusunda bölünme sonucu kurulan Marmara Holding A.Ş.’nin Ticaret Siciline tescil edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Polisan Holding’in bölünme işlemi tescillendi, işlem sırası geçici olarak kapatılacak
Takip Et

Polisan Holding, 10 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasında, bölünme planının kabulüne ilişkin 29 Ağustos 2025 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda, bölünme sonucu kurulan Marmara Holding A.Ş.’nin Ticaret Siciline tescil edildiğini duyurdu.

CNBC-e'nin aktardığı 8 Ağustos 2025 tarihli Borsa duyurusuna göre, Polisan Holding paylarının işlem sırası yarın seans başlangıcından itibaren geçici olarak kapatılacak.

İşlem sırası, Polisan Holding ortaklarına Marmara Holding paylarının dağıtımının tamamlanmasının ardından, Borsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak duyuruda belirtilecek tarihe kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!