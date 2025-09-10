Polisan Holding’in bölünme işlemi tescillendi, işlem sırası geçici olarak kapatılacak

Polisan Holding, 10 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasında, bölünme planının kabulüne ilişkin 29 Ağustos 2025 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda, bölünme sonucu kurulan Marmara Holding A.Ş.’nin Ticaret Siciline tescil edildiğini duyurdu.

CNBC-e'nin aktardığı 8 Ağustos 2025 tarihli Borsa duyurusuna göre, Polisan Holding paylarının işlem sırası yarın seans başlangıcından itibaren geçici olarak kapatılacak.

İşlem sırası, Polisan Holding ortaklarına Marmara Holding paylarının dağıtımının tamamlanmasının ardından, Borsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak duyuruda belirtilecek tarihe kadar kapalı kalmaya devam edecek.