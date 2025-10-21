Polislerin maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklifi veren bankalar belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30’da gerçekleştirildi. Toplam 24 bankanın davet edildiği ihaleye yalnızca 5 banka teklif sundu. Açılışta en yüksek teklifler, üç yıl için 75 bin TL ile Halkbank ve VakıfBank’tan geldi. Diğer teklifler ise İş Bankası’ndan 30 bin TL, Ziraat Bankası’ndan 50 bin TL ve Yapı Kredi’den 54 bin TL olarak açıklandı.

Açık artırma aşamasının başlamasının ardından ise bankalar yeni tekliflerini iletti. En yüksek teklifini Yapı Kredi ikinci turda 82 bin TL’ye, Halk Bank ve Ziraat Bankası ise 3. turda sırasıyla 85 bin TL’ye ve 84 bin 500 TL’ye yükseltti.

En yüksek teklifi Vakıfbank verdi

Böylelikle ihalede yarışan sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı. İki banka arasındaki karşılıklı tekliflerin ardından İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL verebileceğini belirterek 7. turda ihaleden çekildi. İhalede tek kalan Vakıfbank ise teklifini 90 bin TL’ye çıkararak en yüksek teklifi veren banka oldu.

Açık artırma sonrası yapılan duyuruda, söz konusu teklifin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan promosyon ihalelerinin de gözetilerek değerlendirileceği, gerekli durumda ise bankalardan rakamlarını revize etmeleri isteneceği paylaşıldı.

İlgili duyuruda, gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından ihale için tarihi sonra belirlenecek yeni bir oturumun da düzenlenebileceği bildirildi.

İdeal promosyon 270 bin TL, alternatif olarak 600 bin TL faizsiz kredi talebi

Promosyonlarda taban tekliflerinin 163 bin 440 TL olduğunu açıklayan Emniyet Teşkilatı Sendikası ise teşkilatın beklentisine uygun ideal promosyon miktarının 270.000 TL olduğunu duyurmuştu.

2022 yılında yapılan 27 bin TL'lik promosyon ödemesi üzerinden hesap yapan Emniyet Teşkilatı Sendikası, çay+simit hesabına göre 2022 yılında 7 bin 714 adet simit fiyatına tekabul eden promosyon ödemesinin 2025 yılında 35 TL ortalama ile 270 bin TL'ye ulaştığını bildirmişti.

Sendikanın talepleri arasında promosyon yerine alternatif seçenek tercih etmek isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi imkânı sunulması da yer almıştı.