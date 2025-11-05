Polonya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı

Polonya’da enflasyonun 2024 ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından merkez bankası, politika faizini 25 baz indirerek yüzde 4,25’e düşürdü.

Bu, Polonya Merkez Bankası’nın (NBP) bu yıl açıkladığı beşinci faiz indirimi oldu. Böylece merkez bankası bu yıl politika faizini toplamda 150 baz puan indirmiş oldu.

Bloomberg anketine katılan 31 ekonomistten 24’ünün beklentisi politika faizinin 25 baz puan indirileceği yönündeydi. Diğerleri ise faizin sabit kalacağını bekliyordu.