Polonya'dan yakıt fiyatlarındaki tavan fiyat uygulamasını sürdürme kararı

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'un haberine göre, Başbakan Tusk, Kabine Toplantısı öncesinde ABD-İran ateşkesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki durumun halen istikrardan uzak olduğu konusunda uyarıda bulunan Tusk, "Bu çatışmaya dahil olan siyasetçilerin şimdiye kadarki eylemleri, tecrübeleri ve açıklamaları dikkate alındığında; ateşkesin sürmesi ihtimaline önümüzdeki birkaç hafta için büyük bir temkinle yaklaşıyorum." ifadesini kullandı.

Tusk, Orta Doğu'daki durum gerginliğini koruduğu için temkinli davranacaklarını ve yakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını sürdüreceklerini dile getirerek, önlemlerin birkaç hafta daha yürürlükte kalabileceğini kaydetti.

Polonya Başbakanı Tusk, geçici bir ateşkes bile olsa barışın her zaman savaştan daha iyi olduğunun altını çizdi.

Polonyalı tüketicilerin, ateşkesin olumlu etkilerini hissetmeye başlayabileceğini belirten Tusk, düşen fiyatların muhtemelen cuma gününden itibaren görülebileceğini ifade etti.

Polonya hükümeti, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gitmiş ve tavan fiyat uygulamasına başlamıştı.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.