Polyester elyaf ithalatı için tarife kontenjanı kullanım şartları açıklandı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eylül ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştı.

Tebliğle, söz konusu kontenjanın kullanımına yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 16 bin 593 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 ton olacak.

Tebliğ, 23 Eylül'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.