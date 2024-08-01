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Polyester elyaf ithalatına yönelik soruşturma kararı

Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Polyester elyaf ithalatına yönelik soruşturma kararı
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Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nihai gözden geçirme soruşturması

Tebliğ, yerli bir üretici tarafından yapılan ve bazı firmalarca da desteklenen başvuruya istinaden Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını içeriyor.

Yapılan inceleme sonucunca, anılan ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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