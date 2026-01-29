  1. Ekonomim
  Polyester tekstüre iplik ithalatına damping soruşturması
Polyester tekstüre iplik ithalatına damping soruşturması

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "polyester tekstüre iplik" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Polyester tekstüre iplik ithalatına damping soruşturması
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "polyester tekstüre iplik" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ ve SASA Polyester Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuru, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ, Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ ve Yürek Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları tarafından desteklendi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından söz konusu ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

